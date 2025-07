Vụ "Siro ăn ngon Hải Bé": Đối tượng học hết cấp 3, thu nhập 300 - 400 triệu đồng/tháng

Mới đây, tại cơ quan chức năng, đối tượng Lê Văn Hải - Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" đã thừa nhận hành vi sai trái của mình khi liên tục quảng cáo sản phẩm có tác dụng bổ sung vitamin và các chất khoáng. Sản phẩm được quảng cáo dành cho trẻ biếng ăn, ăn không hấp thụ, giúp các bé sẽ ăn ngon ngủ tốt sau khi sử dụng.

Ngôi nhà thuần nông của Lê Văn Hải ở Ninh Bình không hề có hoạt động sản xuất. Đối tượng chỉ quay những clip quảng cáo về siro ăn ngon ngay tại đây cùng những thành viên trong gia đình. Lê Văn Hải nổi lên nhờ trước đó từng quay những clip chia sẻ về cuộc sống giản dị, tự nhiên và tình yêu thương của các thành viên gia đình. Khi đã có sự nổi tiếng nhất định, đối tượng bắt đầu kinh doanh trên các nền tảng MXH.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định, sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm mang thương hiệu của chính đối tượng cũng đang tiếp tục được kiểm định. Theo điều tra, các sản phẩm do một công ty thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình) sản xuất. Đơn vị này nằm trong chuỗi hệ sinh thái sản xuất nhiều sản phẩm chức năng, sữa cho trẻ em với doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Sản phẩm có hồ sơ chất lượng sản phẩm đã được công bố với giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp. Hồ sơ kiểm nghiệm với các chỉ tiêu đều đảm bảo, thế nhưng 3 lần kiểm định đều không đúng sự thật.

Đáng chú ý, đối tượng khai nhận có thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/tháng từ buôn bán hàng giả. Chi phí sản xuất 1 gói siro khoảng 40 nghìn đồng, được các đối tượng bán giá gấp đôi. 2 đối tượngLê Văn Hải và Trần Đại Phúc mới học hết cấp 3. Việc kiếm tiền dễ dàng, giàu lên nhanh chóng đã khiến đối tượng càng ngày càng lún sâu.

Trước đó, ngày 20/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé, sau khi xác định đây là hàng giả.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định cho thấy, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm như Vitamin A, Canxi, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng công bố trên nhãn. Đây là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng quyết định hiệu quả sản phẩm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2025, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 1324/ATTP-PCTTR, yêu cầu các Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương, triển khai một số biện pháp:

Tiến hành rà soát, kiểm tra và phối hợp với lực lượng chức năng để thu hồi toàn bộ sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé hiện đang lưu hành trên thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cụ thể là Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đang len lỏi vào thị trường, gây nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, từ năm 2024 đến nay, qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen"... Công ty Hải Bé đã bán hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã được bán hơn 100.000 hộp.

Siro Hải Bé năm 2024 đã được Cục An toàn Thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Tổng hợp