Vụ tai nạn ở Hoài Đức khiến 4 mẹ con tử vong: Bắt giám đốc công ty xe tải "hổ vồ"

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt giám đốc công ty vận chuyển vì đã giao xe cho tài xế xe tải "hổ vồ" trong vụ tai nạn ở Hoài Đức khiến 4 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo đó, công an khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi "đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn" theo Điều 262 - BLHS.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Lê Văn Tiệp là giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng đã có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng, vi phạm Điều 262 - BLHS. Sau đó, Lương đã lái xe và gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng khiến 4 mẹ con tử vong vào ngày 16/7 vừa qua tại Hoài Đức.

Đối tượng Lê Văn Tiệp - Ảnh: CA Hà Nội

Như thông tin đã đưa, ngày 16/7/2024 tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 4 mẹ con tử vong là chị N.T.H. (sinh năm 1991, trú tại Hoài Đức) và 3 con gồm cháu N.T.K.O. (sinh năm 2011), cháu N.T.T.M. (sinh năm 2013) và cháu N.T.S. (sinh năm 2015).

Cụ thể, vào khoảng 11h00' ngày 16/7/2024, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô tải BKS 29C-597.75.

Sau đó, xe ô tô tải BKS 29C- 597.75 văng vào xe mô tô do chị H (SN: 1992; HKTT: Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người con và ép xe mô tô cùng 04 người trên xe vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư. Hậu quả, 4 mẹ con chị H tử vong tại chỗ còn lái xe tải BKS 29C-597.75 bị thương, được đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe ổn định).

Tại hiện trường, tem đăng kiểm dán trên xe "hổ vồ" BKS 88C-288.49 gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 24/6/2024. Tem đăng kiểm này trước đó được đăng kiểm cho xe BKS 88C-252.53. Tuy nhiên, tài xế vẫn di chuyển qua nhiều tuyến đường cho đến khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 17/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) là lái xe ô tô tải gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.