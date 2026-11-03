Vụ tài xế ghé quán ăn cơm bình dân hết 640.000 đồng: Đã có mức phạt cho chủ quán

Liên quan đến sự việc một nam tài xế “bóc phốt” quán cơm sau bữa ăn hết 640.000 đồng gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 3/11, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quán cơm Bà Chín, theo thông tin trên báo Dân trí.

Theo đó, tổ kiểm tra của UBND xã Nghĩa Giang xác định quán cơm Bà Chín (nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Giang) có vi phạm về việc niêm yết giá không rõ ràng và bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết. Chủ quán cơm Bà Chín bị xử phạt hành chính hơn 8,2 triệu đồng cho 2 hành vi nói trên.

Chủ quán cũng bị buộc khắc phục vi phạm trong việc niêm yết giá và trả lại số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết cho khách hàng. Theo ông Tân, chủ quán phải liên hệ với khách hàng để hoàn trả số tiền thu chênh lệch so với bảng niêm yết giá. Nếu không thể liên hệ được với khách, chủ quán phải nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Qua kiểm tra cho thấy món thịt gà luộc không được niêm yết giá tại quán, món canh cải bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, theo phản ánh của nam tài xế tên Đ., hôm đó anh lái xe từ miền Bắc vào, di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi rẽ xuống đường dẫn cao tốc, đoàn của anh Đ. (gồm 4 người, trong đó có 1 cụ già và 1 trẻ em) ghé quán cơm Bà Chín ăn uống.

Khi vào quán, người đàn ông hỏi cơm bình dân và gọi các món gồm: Nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm. Anh Đ. cho biết, quán không niêm yết giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá khi anh gọi món nên vị khách không biết trước số tiền phải thanh toán cho bữa ăn. Ăn xong, anh bất ngờ khi nhân viên thông báo số tiền phải thanh toán cho bữa ăn là 640.000 đồng, trong đó nửa con gà luộc 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Chủ quán phải liên hệ với khách hàng để hoàn trả số tiền thu chênh lệch so với bảng niêm yết giá.

Khi anh Đ. hỏi lại nhân viên của quán vì thấy mức giá này là quá cao thì 2 bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, nhân viên đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Ngoài chuyện giá cả, thái độ ứng xử của quán trong lúc 2 bên bất đồng cũng khiến nam tài xế bức xúc.

Ngày 29/10, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh nội dung phản ánh.

Qua kiểm tra quán cơm Bà Chín, đoàn liên ngành xác định có một số vi phạm. Cụ thể, món canh cải bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng còn món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.