Vụ "tập thể rạp Xiếc Trung ương" ủng hộ lũ lụt 10.000 đồng: Bất ngờ danh tính người chuyển khoản

Liên quan đến sự việc dân mạng xôn xao trước nội dung giao dịch ghi "tập thể anh em rạp Xiếc Trung ương" chuyển khoản 10.000 đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào lũ lụt, chiều nay (13/9), trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đã cùng các đơn vị chức năng đang vào cuộc xác minh vụ "Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ".

Thông tin trên báo Kinh tế đô thị, ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho hay, 11 giờ sáng ngày 13/9, người chuyển khoản số tiền 10 nghìn đồng với nội dung "Tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" đến UBTW MTTQ Việt Nam đã gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, thừa nhận đã chuyển khoản với nội dung nêu trên.

Nội dung giao dịch "tập thể anh em rạp Xiếc trung ương" ủng hộ số tiền 10.000 đồng gây xôn xao MXH.

Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã lập tức mời người này đến làm việc. Tại buổi làm việc còn có Ban lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Công đoàn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông an quận Hai Bà Trưng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội.

Người chuyển khoản khai nhận mình là sinh viên năm thứ 4 tại một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Trong buổi làm việc, nam sinh viên cho biết đã cùng 9 sinh viên khác lập nhóm Zalo có tên là "Rạp Xiếc trung ương" để quyên góp từ thiện. Sau đó, nhóm này đã gửi số tiền 10.000 đồng và ghi tên đơn vị "Rạp Xiếc trung ương" rồi gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nam sinh viên đã nhận sai, gửi lời xin lỗi vì mạo danh rạp Xiếc.

Nam sinh viên đã chủ động liên hệ đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, thừa nhận đã chuyển khoản với nội dung nêu trên. (Ảnh: Báo Kinh tế đô thị)

Trước thông tin này, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng từ chối trả lời. Hiện công an quận Hai Bà Trưng cũng đã báo cáo Công an TP.Hà Nội về vụ việc trên.

Trước đó vào sáng nay, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã bác bỏ thông tin Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) chuyển khoản 10.000 đồng tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Ông Thắng thông tin, Liên đoàn Xiếc Việt Nam là cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Toàn bộ anh em nghệ sĩ trong đơn vị đã hưởng ứng lời kêu gọi từ Bộ, ủng hộ 1 ngày lương rồi chuyển tới Bộ và Bộ sẽ chuyển lên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.