Vụ "thầy giáo rủ nữ sinh vào khách sạn uống rượu": Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

08-11-2025 - 07:54 AM | Xã hội

Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa chính thức thông tin về vụ thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh để uống rượu.

Liên quan vụ việc một thầy giáo ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang rủ một nữ sinh vào nhà nghỉ uống rượu gây xôn xao dư luận nửa tháng qua, ngày 7-11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã thông tin chính thức.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23-10, Công an phường Long Xuyên tạm giữ ông H.T.T. - giáo viên dạy văn của Trường THPT Chưởng Binh Lễ - do ông này dẫn một nữ sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 vào một khách sạn trên địa bàn.

Ông H.T.T. lúc bị người nhà nữ sinh vây đánh, được công an giải gây đưa về phường làm việc

"Ông T. là giáo viên mới ra trường, về nhận nhiệm vụ chủ nhiệm một lớp 11 tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ. Giáo viên này được đánh giá là nhiệt tình trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp"- đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang nói.

Từ hình ảnh camera, công an xác định ông T. và nữ sinh tình nguyện đi thuê khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép, bắt giữ. Quá trình làm việc với công an, ông T. khai chỉ dẫn nữ sinh vào khách sạn nhậu, chưa phát sinh quan hệ tình dục. Từ đó, công an xác định vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ông T. bị tạm giữ đến 17 giờ ngày 23-10 thì được người thân bảo lãnh về nhà, kể từ đó nhà trường không liên lạc được với ông. Đến ngày 27-10, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã cắt hợp đồng đối với ông T.

Về phía nữ sinh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết qua xác minh, em này trước có liên lạc và thường xuyên tiếp xúc với ông T. Sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với gia đình nữ sinh, trấn an tinh thần, hiện em đã đi học trở lại.

Như đã thông tin, từ ngày 24 đến 25-10, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người nhà của nữ sinh L.H.T.M. (SN 2009, học lớp 11) đuổi đánh ông H.T.T. (SN 2003, là giáo viên dạy văn của Trường THPT Chưởng Binh Lễ) vì bắt gặp 2 người vào một khách sạn trên địa bàn. Công an phường Long Xuyên đã kịp thời giải vây, đưa nam giáo viên về phường làm việc.

Theo Duy Nhân

Người lao động

