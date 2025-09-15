Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù

15-09-2025 - 16:15 PM | Xã hội

Lê Thanh Nhất Nguyên ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã chấp hành xong bản án 4 năm tù trước đó

Ngày 15-9, kết thúc phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án 8 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhất Nguyên bị tuyên mức án 9 năm tù.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nhất Nguyên tại tòa

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2021, Nhất Nguyên đã nhiều lần xuất hiện trong các video phát trên YouTube, tự xưng là "sư thầy" đang nuôi dạy trẻ mồ côi tại một cơ sở tôn giáo tự lập ở xã Hòa Khánh Tây. Các video này thường kèm theo lời kêu gọi ủng hộ và công khai số tài khoản ngân hàng.

Bằng hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là "chú tiểu" và sự giả danh là cơ sở tu hành, Nhất Nguyên cùng đồng phạm đã khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền ủng hộ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này là có chủ đích là tạo dựng hình ảnh giả để kêu gọi lòng tin và quyên góp. Trong đó, có một nạn nhân đã trực tiếp giao 100 triệu đồng sau khi đến tận nơi chứng kiến không gian bài trí như một cơ sở thờ tự. Tổng cộng, có 3 người bị Nhất Nguyên lừa hơn 365 triệu đồng.

Ngoài 3 nạn nhân đã đủ chứng cứ, còn có 6 trường hợp khác gửi đơn trình báo về việc đã chuyển tiền và quà nhưng không có căn cứ để xác định hành vi chiếm đoạt.

Nhất Nguyên là con ruột của Lê Tùng Vân (93 tuổi). Quá trình điều tra, Nhất Nguyên không khai báo, từ chối cung cấp tên người cùng tham gia. Cơ quan điều tra xác định chưa có chứng cứ để buộc tội Lê Tùng Vân và các thành viên khác trong nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" tham gia cùng với Nhất Nguyên trong vụ án này.

Tại phiên phúc thẩm, Nhất Nguyên thừa nhận có nhận tiền từ các bị hại nhưng vẫn cho rằng mình không lừa đảo.

Năm 2022, Nhất Nguyên từng bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Do đã chấp hành xong bản án nêu trên nên hiện Nhất Nguyên chỉ chấp hành bản án 8 năm tù vừa tuyên.

Theo Hải Đường

Người lao động

