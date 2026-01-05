Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 42.000 trái chủ vừa nhận được bao nhiêu tiền trong đợt 7?

05-01-2026 - 15:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Hơn 697 tỉ đồng vừa được chi trả trong đợt thi hành án thứ 7 của vụ Trương Mỹ Lan.

Ngày 5-1, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đã hoàn tất đợt chi trả thứ 7 trong quá trình tổ chức thi hành bản án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền 697,3 tỉ đồng được chuyển đến 42.491 trái chủ.

Theo đó, số tiền trên được chi trả từ nguồn xử lý tài sản tiếp tục thu hồi sau các đợt trước, trên cơ sở các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Tỉ lệ chi trả ở đợt này đạt 2,3406% trên số tiền được thi hành án của mỗi trái chủ.

Trước đó, THADS TPHCM đã tổ chức 6 đợt thanh toán, với tổng số tiền hơn 9.356 tỉ đồng. Riêng sau đợt 6, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 704,1 tỉ đồng, tạo nguồn để thực hiện chi trả đợt 7 vào ngày 31-12-2025.

Đối với 617 trái chủ chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, THADS TPHCM cho biết số tiền thi hành án tương ứng đã được gửi tiết kiệm theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người được thi hành án. Song song đó, cơ quan này cũng thực hiện chi bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc hoàn tất hồ sơ muộn ở các đợt trước.

Thi hành án vụ Trương Mỹ Lan: Gần 700 tỉ đồng tiếp tục được thu hồi - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

THADS TPHCM cho hay hiện đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan; đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao các khoản tiền bị phong tỏa theo các bản án đã tuyên. Khi có thêm nguồn thu, việc chi trả cho các trái chủ sẽ tiếp tục được thực hiện trong các đợt kế tiếp.

Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch trong quá trình thi hành vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Ý Linh

Người lao động

