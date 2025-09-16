Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (sinh năm 2001, còn được gọi là "Meo" hay "Ly Meo") về tội danh "Không tố giác tội phạm". Đối tượng này thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, và từng sinh sống tại chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP.HCM trước khi bỏ trốn.

Theo thông tin trên TTO, Lê Phạm Hiểu Ly đã bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm" từ ngày 17/6/2025, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM đã kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân gần nhất.

Quyết định truy nã đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly - Ảnh: CA TPHCM

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, PC01); địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0936352979, 0693187680.

Theo cơ quan điều tra, Lê Phạm Hiểu Ly có liên quan đường dây tội phạm ma túy từ Tam giác vàng về TP.HCM và nhiều tỉnh thành để tiêu thụ, mà Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công

Ly Meo được biết đến là một hot girl có ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi, kiếm sống bằng nghề buôn bán online.

Đường dây ma tuý từ khu Tam Giác Vàng qua Campuchia

Theo thông tin trên VnExpress, đường dây ma túy mà Ly liên quan được phát hiện từ đầu năm 2024, khi Công an quận Tân Bình (cũ) từ nguồn tin trinh sát phát hiện băng nhóm tội phạm do Phạm Công Chánh cầm đầu, có sự tham gia của hơn 20 người khác.

Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ khu Tam Giác Vàng qua Campuchia, sau đó đưa về TP.HCM và nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.

Chiều 22/2/2024, Ban chuyên án đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn, bắt giữ Phạm Công Chánh tại căn hộ ở tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) cùng gần 8 kg ma túy được ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ các thành viên khác trong đường dây, bao gồm Phan Văn Trung (28 tuổi) và phối hợp với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu (26 tuổi) - những người từng làm việc ở casino Campuchia.

Theo thông tin trên PLO, mắt xích quan trọng nhất của đường dây này là Lê Thanh Tú (tức "Cơ", 42 tuổi, giang hồ quận 8 cũ), người cùng bạn gái sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp. Khi tổ công tác tiếp cận làm việc, Tú vừa về bằng taxi và phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát "chìm" nên định bỏ chạy.

Công an khống chế Lê Thanh Tú - Ảnh: PLO

Trong lúc vùng vẫy chống trả, Tú đã rút súng K59 nhắm vào cảnh sát và bóp cò, tuy nhiên may mắn ổ đạn bị kẹt. Để hợp thức hóa khẩu súng giấu trong người, Tú đã chuẩn bị sẵn mảnh giấy ghi dòng chữ "đồ này tôi nhặt được, tôi đang đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an", hy vọng qua mặt cơ quan chức năng nếu bị phát hiện. Tú bị khống chế cùng khẩu K59, bảy viên đạn và một gói ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Tú nhiều lần đòi tự tử, không khai báo. Sau ba ngày đấu trí, đến ngày thứ tư mới thừa nhận hành vi.

Theo lời khai của Lê Thanh Tú, thời điểm bị bắt, đối tượng vừa nhận lô hàng lớn gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin, nhưng khai đã "giao hết". Do nghi ngờ nhóm này đã phi tang số ma túy xuống bồn cầu, cơ quan công an đã phải hút gần 800 khối nước thải để giám định, kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy.

Cảnh sát xác định, Lê Phạm Hiểu Ly có biết hoạt động mua bán ma túy này nhưng không chủ động trình báo.

Về đường dây ma túy này, đến tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tổng tang vật thu giữ trong toàn bộ chuyên án lên đến 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.