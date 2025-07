Vụ xe vải lật bị người dân "hôi của": Chủ xe nói "các bác ơi đây là vải của cháu" nhưng không ai quan tâm

Sự việc chiếc xe tải chở 4 tấn vải bị lật trên con đường thuộc địa phận Thanh Oai, Hà Nội và bị người dân “hôi của” đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. “Nhìn mọi người xúm vào nhặt vải mà thấy buồn, thương chủ xe quá. Người ta gặp nạn không giúp thì thôi, đằng này,... Mong mọi người biết thông tin thì trả lại cho chủ hàng”, cư dân mạng bất bình.

Được biết, chủ xe vải gặp nạn là chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi, quê ở Phú Thọ). Khuya ngày 6/7, chị cùng 2 người em đang trên đường chở vải từ Bắc Ninh về đến địa phận Thanh Oai thì bị lật. Nguyên nhân do người em của chị Lịch quá buồn ngủ nên xe tải lao xuống vực, toàn bộ 4 tấn vải trên xe đổ tràn xuống ven đường trong đêm tối.

Rất may, 3 người chỉ bị xây xát nhẹ, không ai bị thương nặng. Họ cố gắng thoát ra khỏi xe và đi tìm sự giúp đỡ.

Người dân xúm vào nhặt vải mang về.

Trong lúc đang loay hoay thì có 2 nam thanh niên đi đường tốt bụng đã hỗ trợ chị Lịch gọi xe cẩu đến đưa xe bị nạn đi sửa. Chị Lịch cùng 2 người em đi theo xe cẩu đưa xe bị nạn vào gara cách hiện trường 2km để sửa chữa.

Đến 4 giờ ngày 7/7, chị Lịch quay lại hiện trường để thu lại số vải thì sững sờ chứng kiến nhiều người dân đang túi lớn túi bé nhặt vải mang đi. Người phụ nữ chạy lại, cố gắng nói: “Các bác ơi, đây là vải của cháu", nhưng chẳng ai để ý, vẫn tiếp tục nhặt. Khổ chủ chỉ biết đứng tại chỗ khóc vì quá bất lực, chị Lịch kể với báo Dân Trí.

4 tấn vải trên xe của chị Lịch trị giá gần 30 triệu đồng.

Được biết, chị Lịch thường lấy vải từ Bắc Ninh về bán. Đây là chuyến hàng thứ 4, không may gặp nạn, mất trắng 4 tấn vải trị giá khoảng 28 - 30 triệu đồng. Mặc dù vậy, chủ xe vẫn cảm thấy may mắn vì không ai mất mạng. Chị cũng không dám hy vọng lấy lại số vải nữa, chỉ mong những chuyến hàng sắp tới sẽ được bình an.