Vừa bổ nhiệm CEO mới, công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng

Theo thông tin được công bố trong bản thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/11, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, thành viên của Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ lên 15.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 5.000 tỷ so với khi mới thành lập.

Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

Dù mới thành lập hơn 1 tháng, quy mô vốn 15.000 tỷ đồng đã đưa VinMetal lọt top các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn của ngành thép. Con số này thấp hơn Hòa Phát (HPG) nhưng đã vượt các doanh nghiệp lâu năm trên thị trường như Hoa Sen (HSG), Nam Kim (NKG) và Pomina (POM).

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Vinmetal công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay cho ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Vingroup, người trước đó kiêm nhiệm vị trí này. Ông Quang hiện tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Vinmetal.

Ông Đỗ Tiến Sĩ , sinh năm 1967 , là gương mặt quen thuộc trong giới doanh nhân Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, quản trị doanh nghiệp và đầu tư .

Ông hiện là Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Pomina (HOSE: POM) , thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) và thành viên Ủy ban Kiểm toán của doanh nghiệp này từ tháng 5/2025.

Trước đó, Vinmetal được Vingroup thành lập ngày 6/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu sở hữu gồm Vingroup nắm 98% cổ phần , hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng – Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng – mỗi người góp 1% vốn .

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) , công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm .

Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao. Các sản phẩm chủ lực gồm: thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao; thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.