"Vua đầu bếp" Gordon Ramsay bị ung thư

Mới đây, NBC News đưa tin đầu bếp kiêm chuyên gia ẩm thực nổi tiếng toàn cầu Gordon Ramsay mắc ung thư da. Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 30/8, siêu đầu bếp cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Ramsay đăng tải bức ảnh với băng gạc che một phần mặt và cổ, kèm tấm hình khác hé lộ vết khâu dài từ tai xuống cổ. Ông viết: "Biết ơn và trân trọng đội ngũ y tế tuyệt vời tại The Skin Associates vì đã nhanh chóng loại bỏ khối u biểu mô tế bào đáy này. Xin cảm ơn. Và xin đừng quên bôi kem chống nắng cuối tuần này".

Gordon Ramsay vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư da - Ảnh: IGNV

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe và mong Ramsay sớm hồi phục.

Trước đó, Gordon Ramsay không ít lần chia sẻ các sức khỏe của mình trên mạng xã hội, cũng như đưa ra lời khuyên thận trọng cho những người theo dõi.

Năm ngoái, Gordon Ramsay cũng đăng một video lên Instagram sau khi gặp tai nạn xe đạp ở Connecticut (Mỹ). Trong video, chủ nhà hàng người Scotland đã vén chiếc áo khoác đầu bếp màu trắng lên và chỉ vào vết bầm tím lan rộng trên thân mình rồi kêu gọi người theo dõi nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán trên toàn thế giới. Ước tính có hơn 1,5 triệu ca mắc mới vào năm 2022.

Đặc biệt, ung thư biểu mô tế bào đáy, căn bệnh mà Ramsay được chẩn đoán, là một loại ung thư da không phải u hắc tố và là loại ung thư phổ biến nhất.

Bác sĩ chuyên khoa cho biết, việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào đáy là chìa khóa chữa bệnh thành công. Ngoài ra, những biện pháp như dùng kem chống nắng, mặc áo chống nắng cũng được khuyến cáo để bảo vệ da.

Gordon Ramsay là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới

“Bệnh này thường phát triển chậm và hiếm khi lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Việc phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Hãy luôn đến gặp bác sĩ da liễu nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da. Và hãy bảo vệ bản thân. Hãy thoa kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 50 trở lên và thoa 15 phút trước khi ra ngoài”, bác sĩ da liễu Elizabeth Bahar Houshmand khuyên bảo.

Gordon Ramsay, 59 tuổi, là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, chủ nhiều nhà hàng sao Michelin và giám khảo của nhiều chương trình ẩm thực. Ông từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng như Huân chương Hoàng gia Anh năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến cho ngành ẩm thực Anh, Nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn - nhà hàng Anh năm 2009.

Gordon's Great Escape của Ramsay là series ẩm thực được yêu thích trên nền tảng YouTube. Trong show, ông đến nhiều quốc gia trên thế giới để học hỏi cách nấu các đặc sản địa phương. Tại Việt Nam, ông làm bánh cuốn, học cách ướp thịt vịt, nấu nước lèo bún riêu.

Hồi tháng 7, phòng Thương mại Hollywood chọn ra các nghệ sĩ từ năm hạng mục: phim ảnh, truyền hình, sân khấu, thu âm và giải trí thể thao, để vinh danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood vào năm sau. Đầu bếp Gordon Ramsay có tên trong mục truyền hình do nổi bật với loạt chương trình ăn khách như MasterChef, Hell's Kitchen và Kitchen Nightmares.