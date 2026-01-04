Vừa đóng của quán cơm tấm tại Đà Lạt, Sà Bì Chưởng của Độ Mixi, Xemesis, PewPew tăng vốn gấp đôi

Trí Đức | 01-04-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Đầu tháng 3/2026, chuỗi cơm tấm Sà Bì Chưởng do bộ ba streamer Độ Mixi, PewPew và Xemesis đồng sáng lập chính thức thông báo ngừng hoạt động chi nhánh Đà Lạt.

Một diễn biến bất ngờ là tới giữa tháng 3/2026, ﻿Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sà Bì Chưởng có cập nhật về đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng gấp đôi từ 1,5 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. ﻿Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ đăng ký duy nhất 1 lao động. Không thấy có tên Hoàng Văn Khoa (PewPew) hay Phùng Thanh Độ (Độ Mixi), cũng là người nổi bật nhất nền tảng Spotify tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Nghiêm Anh Hiếu, thường được biết đến là streamer Xememis.﻿

Sà Bì Chưởng vốn được biết đến là một thương hiệu cơm tấm nổi tiếng của 3 ông chủ PewPew, Độ Mixi và Xemesis. Ra đời vào năm 2021 với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Sà Bì Chưởng nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động khi bộ 3 streamer Độ Mixi, Xemesis và PewPew đưa thương hiệu đến nhiều nơi khác ở cả nước.

Dù rút khỏi thị trường Lâm Đồng, hệ thống vận hành của Sà Bì Chưởng vẫn được duy trì tại hai thị trường trọng điểm là TP.HCM và Hà Nội.﻿

Động thái này cho thấy doanh nghiệp đang có xu hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư, ưu tiên các thị trường có dung lượng khách hàng ổn định và tần suất tiêu dùng cao hơn so với đặc thù mang tính mùa vụ của thành phố du lịch.

Quán cơm tấm Sà Bì Chưởng ở Đà Lạt của Độ Mixi, Xemesis, PewPew chính thức thông báo đóng cửa

'Đại gia' thép Việt bắt tay tập đoàn Nga sau khi chia tay nhà thầu Trung Quốc, muốn hồi sinh dự án thép 8.000 tỷ “đắp chiếu” hơn một thập kỷ Nổi bật

Nước đi cao tay "bỏ ngoài giữ trong" của tỷ phú Trần Đình Long: Doanh thu xuất khẩu rơi 43%, vẫn lãi đậm hơn 15.500 tỷ Nổi bật

Cổ phiếu VinFast lại tăng 'bốc đầu' trên sàn Nasdaq, vốn hoá đạt 9 tỷ USD cao nhất 1 năm

Hà Nội yêu cầu Grab, Be có lộ trình chuyển đổi sang xe năng lượng xanh

Thủy phi cơ Hải Âu dừng hoạt động sau 12 năm vận hành, Cơ trưởng Nguyễn Bá Hải bồi hồi: “Thủy phi cơ dừng lại, nhưng bầu trời ấy vẫn còn”

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines: "Chắc chắn sẽ có điều chỉnh giá vé"

