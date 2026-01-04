Vừa đóng của quán cơm tấm tại Đà Lạt, Sà Bì Chưởng của Độ Mixi, Xemesis, PewPew tăng vốn gấp đôi

Một diễn biến bất ngờ là tới giữa tháng 3/2026, ﻿Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sà Bì Chưởng có cập nhật về đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng gấp đôi từ 1,5 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. ﻿Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ đăng ký duy nhất 1 lao động. Không thấy có tên Hoàng Văn Khoa (PewPew) hay Phùng Thanh Độ (Độ Mixi), cũng là người nổi bật nhất nền tảng Spotify tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Nghiêm Anh Hiếu, thường được biết đến là streamer Xememis.﻿

Sà Bì Chưởng vốn được biết đến là một thương hiệu cơm tấm nổi tiếng của 3 ông chủ PewPew, Độ Mixi và Xemesis. Ra đời vào năm 2021 với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Sà Bì Chưởng nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động khi bộ 3 streamer Độ Mixi, Xemesis và PewPew đưa thương hiệu đến nhiều nơi khác ở cả nước.

Dù rút khỏi thị trường Lâm Đồng, hệ thống vận hành của Sà Bì Chưởng vẫn được duy trì tại hai thị trường trọng điểm là TP.HCM và Hà Nội.﻿

Động thái này cho thấy doanh nghiệp đang có xu hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư, ưu tiên các thị trường có dung lượng khách hàng ổn định và tần suất tiêu dùng cao hơn so với đặc thù mang tính mùa vụ của thành phố du lịch.