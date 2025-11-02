Vừa được chuyển khoản hơn 2 tỷ tiền lương thì tài khoản ngân hàng bị phong toả, công ty khởi kiện, người công nhân kiên quyết: "Tôi có quyền giữ số tiền này"

Khi nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng vào đầu năm nay, Vladimir Rychagov – một công nhân nhà máy ở Nga – không tin nổi vào mắt mình. Ngoài khoản 47 nghìn rub (khoảng 15 triệu đồng) tiền nghỉ phép mà anh biết chắc mình được nhận, tài khoản của anh còn bất ngờ xuất hiện thêm 7,1 triệu rub (khoảng 2,3 tỷ đồng) – một “khoản thưởng” khổng lồ mà anh chưa từng tưởng tượng tới.

Trước đó, trong nhà máy đã lan truyền tin đồn rằng công ty sẽ thưởng “lương tháng 13” sau một năm kinh doanh thuận lợi. Vì thế, khi số tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản, Rychagov cho rằng đây chính là phần thưởng mà ai cũng mong đợi. Tuy nhiên, niềm vui “bất ngờ trở thành triệu phú” của anh nhanh chóng tắt ngấm khi phòng kế toán liên tục gọi điện thông báo rằng đây là khoản chuyển nhầm và yêu cầu anh hoàn trả.

Sau khi tự tra cứu thông tin trên mạng, Rychagov tin rằng mình có quyền giữ lại số tiền này. Anh nói với truyền thông: “Tôi đọc được rằng nếu đây là lỗi kỹ thuật thì tôi có thể giữ tiền, còn nếu là lỗi thanh toán thì tôi phải trả lại. Sau đó tôi biết đây là lỗi kỹ thuật, nên tôi có quyền giữ số tiền đó.”

Theo hồ sơ tòa án, 7,1 triệu rub thực ra là tiền lương của 34 nhân viên thuộc một chi nhánh khác. Tuy nhiên, do lỗi phần mềm, toàn bộ số tiền đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của Rychagov. Phía công ty khẳng định anh phải hoàn trả khoản này. Đáp lại, Rychagov cho rằng khoản tiền được chuyển dưới tên của công ty chứ không ghi rõ chi nhánh, hơn nữa trong lệnh chuyển còn ghi rõ “tiền lương”, nên anh tin rằng mình nhận tiền một cách hợp pháp.

Rychagov kể rằng sau nhiều lần yêu cầu, công ty bắt đầu có thái độ gay gắt, thậm chí đe dọa. Cảm thấy bị áp lực, anh quyết định dùng “khoản tiền may mắn” để mua một chiếc xe mới và chuyển cùng gia đình tới thành phố khác sinh sống. Thế nhưng, khi đang trên đường đến nơi ở mới, nhà máy đã nộp đơn kiện và yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của anh.

“Một đơn kiện cáo buộc tôi thông đồng với kế toán để gian lận tài chính,” Rychagov kể lại. “Nhưng những cáo buộc này nhanh chóng bị bác bỏ vì không có bằng chứng.”

Bất chấp việc bị bác cáo buộc, công ty vẫn không từ bỏ khoản tiền hơn 7 triệu rub. Vụ việc kéo dài qua nhiều cấp tòa. Cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều đứng về phía công ty, cho rằng không có khoản lương hay thưởng nào còn nợ Rychagov, và khoản tiền 7 triệu ruble không được tính là tiền lương. Do đó, anh phải hoàn trả toàn bộ.

Rychagov sau đó kháng cáo lên tòa giám đốc thẩm, nhưng phán quyết ban đầu vẫn được giữ nguyên. Không chấp nhận thua cuộc, anh tiếp tục gửi đơn lên Tòa án Tối cao Nga – nơi vụ việc đã được chấp thuận xem xét.

Truyền thông Nga đã liên hệ với phía công ty. Giám đốc điều hành Roman Tudachkov chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi không bình luận. Không hề có chuyện lương tháng 13 – đây là khoản chuyển nhầm. Chúng tôi đã có lệnh tòa và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Cách hiểu của anh ta thật kỳ lạ, nhưng tôi nhắc lại: công ty sẽ giải quyết thông qua hệ thống pháp lý.”

Theo Odditycentral﻿