Vừa lấn sân mảng dược phẩm, Tập đoàn NRC thay Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp, MCK: NRC) mới đây thông báo thay đổi nhân sự.



Theo đó, tập đoàn này miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường từ ngày 15/8 vì lý do cá nhân. Dù rời vị trí CEO nhưng ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn NRC bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trịnh Văn Bảo giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn từ ngày 15/8.

Về tân Tổng Giám đốc NRC, ông Trịnh Văn Bảo (SN 1988), trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông mới được bổ nhiệm vào Ban điều hành NRC vào tháng 1/2025.

Ông Trịnh Văn Bảo. Ảnh: NRC

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Bảo còn là lãnh đạo tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BTH, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Carbon Việt Nam.

Tập đoàn NRC thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh thực hiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh và đổi tên. Gần nhất, NRC đã công bố nghị quyết thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma.

Pháp nhân mới thành lập có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do NRC sở hữu 100% vốn, đăng ký 24 ngành nghề với hoạt động chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình gồm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, tạp hóa, đồ dùng cá nhân...

Ông Trịnh Văn Bảo được cử là người đại diện phần vốn góp của NRC tại NRC Pharma.

Tập đoàn NRC là tên gọi mới của Tập đoàn Danh khôi. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/7/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

Ban lãnh đạo cho rằng "Danh Khôi" là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Công ty đang có định hướng đa ngành nên cần một thương hiệu mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/6/2025, NRC cho biết định hướng phát triển thông qua tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc chọn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới được NRC giải thích là vì đánh giá cao tiềm năng và khả năng mở rộng trên cơ sở phát huy lợi thế tiện ích tại các dự án do Công ty đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Ban lãnh đạo NRC tự tin trong nửa cuối năm sẽ có doanh thu từ 2 ngành mới là dược - vật tư y tế và lương thực - nông nghiệp công nghệ cao.

Đáng nói, NRC thực hiện tái cấu trúc trong bối cảnh vẫn kinh doanh bết bát. Trong quý II/2025, NRC mang về hơn 4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn 3,8 tỷ đồng, giảm khoảng 600 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kỳ này NRC được hoàn nhập hơn 22 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, chủ yếu là chi phí dự phòng. Nhờ đó, Danh Khôi có lãi sau thuế hơn 4,1 tỷ đồng trong quý II/2025, thấp hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Danh Khôi mang về hơn 11 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng vẫn không đủ để trang trải các loại chi phí. Cũng nhờ hưởng lợi từ hoàn nhập chi phí dự phòng nên lợi nhuận trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bán niên là 4,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 10 tỷ đồng.

NRC đặt mục tiêu năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt 959 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của NRC giảm 34 tỷ đồng về còn 1.895 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ có chưa đầy 400 triệu đồng tiền mặt; hàng tồn kho hơn 10 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn 411 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết là Công ty cổ phần Danh Khôi TK hơn 105 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn 246 tỷ đồng trong đó có 160 tỷ đồng trái phiếu; vay nợ dài hạn hơn 45 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Danh Khôi tăng mức thù lao chi trả cho dàn lãnh đạo. Theo đó, Chủ tịch Lê Thống Nhất có thu nhập 651,8 triệu đồng/6 tháng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Huy Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có thu nhập gần 662 triệu đồng/6 tháng, tăng gần 100 triệu đồng so với cùng kỳ.