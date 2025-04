Vừa trải qua tuần tồi tệ nhất hơn 1 thập kỷ, cơ hội nào cho tài sản được mệnh danh "anh em của vàng" giữa bão thuế đối ứng của ông Trump?

Rạng sáng ngày 3/4 theo giờ Hà Nội, ông Trump tuyên bố mức thuế quan đối ứng với hầu hết các quốc gia đối tác của Mỹ. Thông tin này vượt ngoài dự đoán của cả thế giới, tạo ra cú bán tháo tài sản ồ ạt trên quy mô toàn cầu.

Sau khi tin tức được công bố, ngay lập tức giá bạc tại Mỹ giảm mạnh hơn 5% và kết thúc tuần giao dịch với mức giảm hơn 16%, trở thành tuần giao dịch tồi tệ nhất của giá bạc kể từ tháng 9/2011. Không chỉ vậy, tại Trung Quốc, từ ngày 01/4/2025 đến ngày 09/4/2025, Giá bạc giao tháng 6/2025 tại Thượng Hải giảm hơn 8,6% về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024.

Tại sao mức thuế quan này lại có thể khuấy đảo thị trường bạc toàn cầu mạnh mẽ như vậy? Và tại thời điểm khi ông Trump công bố các mức thuế quan, thị trường bạc đang như thế nào?

Trong đó, năm 2022 chứng kiến nhu cầu bạc tăng đột biến tăng 16% so với năm 2021, lên mức 1.278 triệu ounce (tương đương hơn 39700 tấn bạc). Đà tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu đầu tư bạc vật chất và nhu cầu trong công nghiệp tăng mạnh. Nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu vào năm 2022 đã tăng 116% kể từ năm 2017. Trong khi đó, nhu cầu công nghiệp năm 2022 tăng gần 12% kể từ năm 2017.

Và trong 10 năm qua, nhu cầu bạc trong công nghiệp được ước tính tăng hơn 55% từ mức 457 triệu ounce (khoảng hơn 14 nghìn tấn bạc) năm 2015 lên mức 710 triệu ounce (tương đương hơn 22 nghìn tấn bạc) trong năm 2024.

Cơ cấu nhu cầu bạc trong năm 2024 - Nguồn: Metal Focus - Khánh Long tổng hợp

Cơ cấu nhu cầu bạc trong năm 2015 - Nguồn: Metal Focus - Khánh Long tổng hợp

Từ các dữ liệu trên, ta có thể thấy cơ cấu thị trường bạc thế giới đã có sự thay đổi đáng kể khi mà nhu cầu bạc hiện tại chủ yếu đến từ nhu cầu trong công nghiệp. Do vậy, lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại từ những tác động của thuế quan đã gây ra những phản ứng tiêu cực mạnh mẽ trên thị trường bạc toàn cầu.

Vậy cơ hội nào cho thị trường bạc thế giới khi phải đối mặt với thách thức về thuế quan? Các chuyên gia đánh giá tình hình thị trường bạc hiện tại ra sao?

Tiềm năng nào cho bạc?

Mặc dù được sử dụng nhiều trong công nghiệp, nhưng bạc vẫn luôn là một kim loại quý với sản lượng có hạn và khả năng khai thác hạn chế, tương tự vàng. Do đó, với bối cảnh kinh tế bất ổn, rủi ro về căng thẳng thuế quan leo thang, giá bạc vẫn sẽ luôn được hỗ trợ với vai trò là một kim loại trú ẩn thay thế cho vàng.

Bất chấp các lo ngại về tăng trưởng toàn cầu trong năm 2025, giá bạc đã tăng 19% kể từ đầu năm 2025 đến trước ngày ông Trump công bố các mức thuế quan. Trong khi đó, giá vàng cũng chỉ tăng hơn 20% trong cùng khoảng thời gian. Do đó, ta có thể thấy dù trong môi trường áp lực, giá bạc vẫn vươn mình và thể hiện đúng giá trị của nó.

Jonathan Kibbler, Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp của BlueBerry, nhận định bạc là một tài sản được định giá dưới mức giá trị của nó mang lại. Ông đưa ra các quan điểm rằng: "Bạc có tính ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, Nhu cầu về bạc trong ngành năng lượng mặt trời đã tăng trưởng đáng kể, từ mức chiếm khoảng 14% tổng nhu cầu vào cuối năm 2023".

Bên cạnh đó, Việc thúc đẩy nguồn cung bạc không hề dễ dàng do nguồn cung bạc chính hạn chế. Khoảng 80% nguồn cung bạc là sản phẩm phụ từ các dự án chì, kẽm, đồng và vàng. Sự phụ thuộc vào khai thác sản phẩm phụ này làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt trong tương lai. Và theo ước tính của Viện Bạc - Silver Instutite, sự thâm hụt bạc toàn cầu dự kiến sẽ tăng 17% vào năm 2024. Sự gia tăng này là do nhu cầu tăng, chủ yếu là do mức tiêu thụ công nghiệp mạnh mẽ.

Và ông cũng đưa ra nhận định rằng, việc giá bạc giảm có thể là cơ hội mua và nắm giữ trong dài hạn thay thế cho vàng, nếu nhà đầu tư đã bỏ lỡ con sóng tăng trước đó của vàng.

Ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, chia sẻ với tạp chí MoneyWeek (Anh): "Hơn 50% nhu cầu sử dụng bạc hàng năm của bạc đến từ ngành công nghiệp và công nghệ cao, nhưng vàng thì chưa đến 10%". Ông bổ sung: "Hãy quan sát xung quanh bạn. Nếu thứ gì đó có công tắc bật/tắt, thì rất có thể nó chứa bạc".

Không chỉ vậy, bạc trong công nghiệp còn được áp dụng trong các hoạt động liên quan đến hóa chất và thiết bị y tế... Đặc biệt, bạc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế bởi các hạt bạc có thể tiêu diệt các vi khuẩn một cách hiệu quả.

Ông Adrian Ash cũng đưa ra nhận định về ba "ngành công nghiệp bùng nổ" mà bạc có vai trò quan trọng và có thể thúc đẩy nhu cầu với kim loại quý này: năng lượng sạch - năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, … ; trí tuệ nhân tạo (AI) và quốc phòng. Cuộc cách mạng 5.0 có thể làm gia tăng nhu cầu của bạc và góp phần gây mất cân bằng cung cầu bạc, về trung hạn, điều này sẽ có lợi cho giá bạc.

Chuyên gia nói gì về bạc?

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Kitco News, chia sẻ về cơ hội đầu tư bạc, bà Michele Schneider – Giám đốc Chiến lược Thị trường của MarketGauge – cho biết mặc dù đợt phục hồi sau pha giảm trong tuần đầu tháng 4 của bạc có vẻ hấp dẫn, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để lao vào thị trường. Schneider cho biết đang có nhiều diễn biến mâu thuẫn trên thị trường toàn cầu do sự hỗn loạn về kinh tế. Schneider nói rằng việc bạc giảm xuống mức thấp trong nhiều tháng vào thứ Hai là một diễn biến đáng chú ý, nhưng bà cần thấy giá quay trở lại trên mức 31 USD/ounce.

Dù Schneider vẫn lạc quan với vàng và bạc, bà nói rằng cần thấy thêm sự ổn định trên thị trường trước khi quay trở lại và mua bạc. Bà lưu ý rằng tỷ lệ giá vàng chia giá bạc đã lên mức cao nhất trong 5 năm qua – 1 lượng vàng gấp 106 lần 1 lượng bạc. “Tôi sẽ cần thấy tỷ lệ giá vàng chia giá bạc giảm xuống dưới 94 lần trước khi quay lại với bạc” bà nói.

Theo chuyên gia phân tích chiến lược Nicky Shiels tại tập đoàn tài chính và tinh chế vàng Thụy Sĩ MKS Pamp, chiến lược gia này vẫn tích cực với sản phẩm bạc khi dự đoán giá bạc có thể duy trì đà tăng và đạt mức giá trung bình trong năm 2025 ở mức 36.50 USD/Ounce, tăng 16% so với mức cao nhất trong mười hai năm của năm 2024.

Maria Smirnova (Chuyên gia quản lý tài sản toàn cầu của Sprott) và Rick Rule (nhà đầu tư kỳ cựu trong ngành kim loại quý) cùng nhận định: Các nhà đầu tư châu Á đang mua nhiều bạc như một hình thức bảo toàn giá trị, trong bối cảnh đồng USD bị mất giá; Và Sự thiếu hụt kéo dài và tâm lý đầu tư phòng thủ có thể đẩy giá bạc tăng mạnh trong năm 2025.

Tại Việt Nam, bạc cũng đang dần trở thành một tài sản đầu tư hấp dẫn với sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp. Nhà đầu tư tại Việt nam có thể tiếp cận dễ dàng tại nhiều nơi trên cả nước. Theo thông tin từ Phú Quý, bạc đang được giao dịch với giá 1.209.000 đ/lượng mua vào và 1.246.000 đ/lượng bán ra.