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Vùng đất sông nước của Việt Nam sẽ có khu đô thị gần 15.000 tỷ đồng với tòa nhà cao 20 tầng giáp Quốc lộ 1A

| | Bất động sản

Khu đô thị mới Rạch Cái Nai (TP Cần Thơ) có quy mô 200ha, vốn đầu tư 14.797 tỷ đồng.

Vùng đất sông nước của Việt Nam sẽ có khu đô thị gần 15.000 tỷ đồng với tòa nhà cao 20 tầng giáp Quốc lộ 1A- Ảnh 1.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt thông tin về Khu đô thị mới Rạch Cái Nai và bảng theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha, sơ bộ chi phí thực hiện hơn 14.797 tỷ đồng (chưa gồm chi phí cắm mốc xác định ranh giới, san lấp, bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Ranh giới phía Bắc giáp rạch Cái Nai, phía Nam giáp cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, phía Tây giáp khu dân cư theo quy hoạch, phía Đông giáp khu dân cư và khu du lịch theo quy hoạch. Vị trí này thuộc phân khu 11, đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng (cũ) được TP Cần Thơ phê duyệt năm 2020.

Tại đây sẽ hình thành khu đô thị đa chức năng, chủ yếu là khu ở mới thấp tầng, mật độ xây dựng thấp. Giai đoạn dài hạn hình thành các công viên cảnh quan ven sông.

Nhà ở được phân bố đa dạng, tầng cao công trình từ 4 - 12. Công trình phức hợp cao khoảng 20 tầng ở ngã giao các trục đường chính và đường Quốc lộ 1A. Công trình nhà ở kết hợp thương mại khoảng 12 tầng dọc trục chính và nhà biệt thự, chia lô khoảng 4 tầng ở bên trong lõi các khu dân cư. Ngoài ra còn khu đất quy hoạch thành trường Đại học được xem xét chuyển đổi thành đất dịch vụ.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 84 tháng kể từ khi giao đất. Trong đó hoàn tất thủ tục thiết kế, xin phép xây dựng, khởi công và thi công trong 18 tháng kể từ khi giao đất, cho thuê đất; hoàn thành xây dựng trong 54 tháng kể từ ngày khởi công; đưa dự án vào hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành xây dựng.

Tâm Nguyên

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