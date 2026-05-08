Vượt cả Vingroup và Hòa Phát, 1 cái tên bất ngờ vươn lên dẫn đầu bình chọn tại AGM Awards 2026: Cuộc đua bước vào giai đoạn kịch tính nhất

Cú bứt phá của Masan Group từ Top 4 lên Top 1

Tính đến ngày hôm nay 8/5, Masan Group đã vươn lên dẫn đầu với 25.228 lượt bình chọn, vượt qua hai cái tên vốn duy trì vị trí top đầu trong suốt thời gian qua là Vingroup và Hòa Phát. Diễn biến này ngay lập tức khiến cục diện cuộc đua trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Những ngày trước, Masan vẫn nằm ở top 4 trong nhóm cạnh tranh sát sao phía sau. Ít ai ngờ rằng, doanh nghiệp này đã tạo nên bước ngoặt lớn khi vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại.

Vingroup đang tạm đứng thứ hai với 24.538 lượt bình chọn, vẫn duy trì khoảng cách rất gần với vị trí số 1. Trong khi đó, Hòa Phát với 23.450 lượt tụt xuống vị trí thứ ba, dù trước đó từng là cái tên dẫn đầu.

Việc Masan vươn lên cũng đồng nghĩa với việc cục diện top đầu đã bị xáo trộn đáng kể. Sự bứt phá này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của mô hình đại hội mang tính trải nghiệm mà Masan theo đuổi, đồng thời phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng nhà đầu tư trong giai đoạn nước rút.

Ở phía sau, SSI giữ mức 21.695 lượt, tiếp tục đóng vai trò “ẩn số” có thể vươn lên mạnh mẽ bất cứ lúc nào. FPT (18.250 lượt) và Thế Giới Di Động MWG (17.438 lượt) bị nới rộng khoảng cách hơn nhưng chưa hoàn toàn mất cơ hội bứt phá nếu xuất hiện làn sóng bình chọn mới.

Cuộc đua bước vào giai đoạn “nước rút”

Diễn biến mới nhất cho thấy một đặc điểm rõ rệt của AGM Awards năm nay: Không có vị trí nào là chắc chắn. Chỉ trong vài ngày, thứ hạng có thể thay đổi hoàn toàn, đặc biệt khi khoảng cách giữa các ứng viên top đầu vẫn chỉ ở mức vài trăm đến hơn một nghìn lượt bình chọn. Càng về cuối, tốc độ tăng trưởng lượt vote càng nhanh, kéo theo khả năng xuất hiện những cú bứt phá bất ngờ như trường hợp của Masan.

AGM Awards 2026 cũng một lần nữa khẳng định sức mạnh “quyền lực mềm” của cộng đồng nhà đầu tư cá nhân trong việc định hình chuẩn mực tổ chức đại hội đồng cổ đông và chất lượng quan hệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ còn 1 tuần nữa, cổng bình chọn sẽ đóng lại. Mỗi lá phiếu trong những ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng cuối cùng của các doanh nghiệp.

Liệu Masan Group có thể giữ vững vị trí Top 1 của mình? Hay các “ông lớn” như Vingroup, Hòa Phát sẽ tìm cách lấy lại vị thế? Hoặc thậm chí, một cái tên khác có thể hoàn toàn lật đổ cục diện hiện tại?

Để tham gia bình chọn, NĐT có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử (cách nhau ít nhất 1 tiếng) và có thể vote cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Cổng bình chọn sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 15/5/2026. Với tốc độ tăng trưởng lượt vote hiện tại, cuộc đua được dự báo sẽ còn nhiều biến động trong những ngày cuối khi các ứng viên tăng tốc và nhà đầu tư “chốt lựa chọn” của mình.