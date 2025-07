Vượt đỉnh 14 năm, chuyên gia dự báo 'người anh em họ' của vàng vẫn còn dư địa tăng giá mạnh

Theo Kitco News, mặc dù đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm vùng kháng cự quan trọng 39 USD/ounce, giá bạc vẫn được đánh giá còn dư địa tăng mạnh và có thể thử thách mức cao nhất mọi thời đại từng thiết lập hồi năm 2011.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá bạc giao ngay tăng lên còn 38,358 USD/ounce, tăng 0,62% so với phiên trước. Nhà phân tích Nick Cawley từ Solomon Global cho rằng xu hướng tăng vẫn còn giữ vững nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ vững chắc.

“Giá bạc có thể kiểm định mốc tâm lý 40 USD/ounce, sau đó hướng đến các ngưỡng quan trọng được xác lập vào tháng 8 năm 2011 như 43,35 USD và 44,24 USD,” ông Cawley nhận định trong báo cáo phân tích mới nhất.

Vị chuyên gia cho biết, ngoài yếu tố cung–cầu công nghiệp ổn định, bạc còn đang được hưởng lợi từ vai trò là tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và tiền tệ.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với kim loại này đã khiến thị trường bạc vật chất tại London chịu áp lực, nơi phần lớn bạc được nắm giữ bởi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) - nghĩa là bạc không thể được cho vay hoặc mua vào. Kể từ tháng 2, khối lượng các quỹ ETF được đảm bảo bằng bạc đã tăng khoảng 2.570 tấn.

“Giá trị đồng USD suy yếu, phần nào do lo ngại lạm phát leo thang dưới tác động từ chính sách thuế quan và các biện pháp can thiệp mới tại Mỹ, đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn như vàng và bạc. Với vai trò là kim loại quý kiêm tài sản tiền tệ, bạc trở thành công cụ phòng vệ trước nguy cơ giảm phát và mất giá sức mua,” ông phân tích.

Bên cạnh đó, thị trường cũng kỳ vọng bạc sẽ được hỗ trợ bởi khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ. Dù Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng này, kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất vào tháng 9 vẫn đang gia tăng.

“Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và bạc, từ đó thúc đẩy giá tăng. Trừ khi xuất hiện thay đổi lớn về mặt vĩ mô, đà tăng hiện tại của bạc có thể sẽ còn tiếp diễn,” ông Cawley dự báo.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng bạc khó có khả năng vượt trội hoàn toàn so với vàng trong thời gian tới. Đợt tăng giá gần đây đã khiến tỷ lệ hoán đổi vàng/bạc giảm xuống còn 85,88 – mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, và giảm gần 20% so với đỉnh tháng 4 là 107.

“Tỷ lệ hoán đổi đang quay trở lại vùng giao dịch trung hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà vượt trội của bạc so với vàng có thể đang chững lại,” ông nói thêm.

Tại Việt Nam, bạc đang được giao dịch ở mức 11502 triệu đồng/lượng (bán ra) và 1,457 triệu đồng/lượng (mua vào) - tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Bạc đang là kênh đầu tư mới được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt nhóm người dùng trẻ.