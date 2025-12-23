Vượt mặt Jack Ma, tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nên kỳ tích chưa từng có ở VN, thậm chí vào top 3 thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/12, nhóm cổ phiếu họ Vingroup lại tiếp tục thăng hoa khi có diễn biến tích cực. Cụ thể, cổ phiếu VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) đồng loạt tăng trần, trong khi VRE tăng 3,79%.

Cổ phiếu VIC leo lên mốc đỉnh lịch sử tới 169.900 đồng/cp (giá đã điều chỉnh, gấp 8 lần so với hồi đầu năm nay). Ngoài ra, VHM cũng tăng kịch trần lên mức 114.900 đồng/cp. Đây là mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Mã VPL (Vinpearl) cũng có diễn biến ấn tượng với mức tăng trên 5%, khi đưa giá lên mốc 103.000 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa kiếm thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong một ngày. Ảnh: Forbes

Bên cạnh nhóm cổ phiếu của Vingroup, thị trường chứng khoán hôm nay cũng chứng kiến mã STB (Sacombank) tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp. Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân có thể là đến từ thông tin ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm là quyền Tổng giám đốc mới tại ngân hàng này. Ông Nguyễn Đức Thụy cũng vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu LPB giảm 5% còn 41.800 đồng/đơn vị. Đây cũng là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số ngày hôm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/12, VN-Index tăng hơn 21 điểm, vượt 1.772 điểm. Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 26.200 tỷ đồng. Thị trường hôm nay ghi nhận có 8 cổ phiếu tăng trần, ngoài nhóm Vingroup còn có FDC, PDN, VTB, TEG, HVH.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, top 3 thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người có tài sản tăng nhiều thứ 3 trên thế giới. Ảnh: Forbes

Nhờ đã tăng mạnh của nhóm cổ phiếm họ Vingroup, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng cao, khi vừa cán mốc 30 tỷ USD (theo cập nhật của Forbes), tức là tăng 3,4 tỷ USD so với ngày hôm qua. Đây là mức tăng cao thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Với khối tài sản 30 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, vượt qua cả những tên tuổi đình đám như Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, Phil Knight và gia đình (nhà sáng lập hãng Nike), Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều tỷ phú USD khác. Đây là kỷ lục mà chưa có người Việt Nam nào từng làm được trước đó.

Trên thực tế, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng gia đình nắm quyền chi phối tại Tập đoàn Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Trong đó, Chủ tịch Vingroup sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 10,05% vốn.

Vì sao cổ phiếu của Vingroup liên tục tăng cao?

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua tỷ phú Jack Ma và nhiều người khác trong bảng xếp hạng của Forbes.

Theo các chuyên gia, sở dĩ các cổ phiếu họ Vingroup liên tục thăng hoa trong thời gian vừa qua là do những tin tức tích cực liên quan đến hoạt động sản xuất của tập đoàn.

Trong thời gian qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hệ sinh thái Vingroup đã đầu tư thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng để mở nhiều mảng kinh doanh mới. Trong đó, có một số công ty con nổi bật như VinEnergo (năng lượng), VinMetal (thép), VinSpace (hàng không vũ trụ), V-Film (giải trí)... Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất Việt Nam còn muốn thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 61 tỷ USD.

Mới đây nhất, trong ngày 19/12 vừa qua, cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật của 234 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt với 11 công trình, bao gồm từ đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh đến công nghiệp nặng, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,72 triệu tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VIC

Riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) của Vingroup đã có vốn đầu tư lên tới hơn 925.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên phần đất diện tích gần 9.200 ha. Đây cũng là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Điểm nhấn của dự án quy mô này nằm ở công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng, được triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Sân vận động này được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.