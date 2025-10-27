Vượt qua khó khăn, hàng không Việt Nam phục hồi ngoạn mục
Tin từ Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), sau giai đoạn bị sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch, hoạt động vận tải hàng không đã từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ.
Năm 2021, tổng thị trường vận chuyển hàng không chỉ đạt gần 16 triệu hành khách; đến năm 2024, con số này đã tăng trưởng gấp gần 5 lần, đạt hơn 75 triệu hành khách. Dự kiến, năm 2025, hàng không Việt Nam sẽ vận chuyển khoảng 84 triệu khách.
Ngày càng nhiều hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không
Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận: Việc ngày càng nhiều khách lựa chọn hàng không làm phương thức di chuyển cho thấy nhu cầu đi lại, giao thương quốc tế tăng cao và vai trò tích cực của hoạt động vận tải hàng không, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, du lịch Việt Nam.
Về mở rộng mạng bay quốc tế, số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy đến năm 2025, mạng đường bay quốc tế của Việt Nam đã không những được khôi phục hoàn toàn mà còn tăng từ 130 đường bay (trước đại dịch COVID-19) lên con số 150 đường bay kết nối với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nhiều đường bay thẳng đến các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ đã được Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu và ký kết các hiệp định mới, tạo tiền đề cho việc khai thác trong tương lai.
Trong nước, mạng bay nội địa được tối ưu hóa, tần suất khai thác trên các đường bay trục chính tăng lên và các hãng hàng không cũng liên tục mở mới các đường bay đến các địa phương có tiềm năng du lịch.
Thêm hãng bay, hành khách thêm lựa chọn
Bên cạnh các hãng hàng không Việt Nam đã tham gia thị trường trước đó (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways), một điểm sáng thể hiện sức sống và tiềm năng của thị trường hàng không Việt Nam là sự ra đời của hai hãng hàng không mới: VietravelAirlines và SunPhuQuoc Airways.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá: Việc ra đời của hai hãng hàng không mới cho thấy sức hấp dẫn của thị trường hàng không Việt Nam. Đồng thời, mở ra những cơ hội phát triển mới, góp phần đa dạng hóa thị trường, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các hãng hàng không cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và giảm giá vé đến tay hành khách. Đồng thời, hoạt động vận tải hàng không phát triển cũng sẽ có tác động lan toả, thúc đẩy việc tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và kích thích du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương và khu vực.
