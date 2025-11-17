Vượt qua Pháp và Ý, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 7 điểm đón bình minh hàng đầu thế giới

Ngày 7 tháng 10, chuyên trang du lịch danh tiếng National Geographic (Mỹ) đã chọn Đà Lạt vào danh sách 7 điểm đón bình minh lý tưởng hàng đầu thế giới. Trong danh sách này, Đà Lạt là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 7 điểm đón bình minh lý tưởng hàng đầu thế giới

Trong bài viết, National Geographic nhấn mạnh rằng bình minh không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc mặt trời ló rạng, mà còn là "một cái nhìn thoáng qua cách phần lớn thế giới đã bắt đầu một ngày mới" từ biển mây ở Việt Nam đến đầm muối ở Pháp, bánh phô mai chao lẫn trong nắng sáng tại Ý. Với tiêu chí này, những nơi được chọn đều mang yếu tố thiên nhiên mạnh mẽ, thời điểm rất sớm trong ngày, và cảm giác cõi ­tỉnh thức nơi con người và cảnh sắc giao hòa.

National Geographic (Mỹ) đã chọn Đà Lạt vào danh sách 7 điểm đón bình minh lý tưởng hàng đầu thế giới. (Ảnh: Vietgoing)

Đà Lạt được mô tả là nơi bình minh thuộc về mây trời cũng là địa điểm của những thung lũng bị hơi lạnh ban đêm giữ lại lớp sương dày, tạo thành một biển mây cuộn tròn dưới chân đồi thông, rồi từng lớp từng lớp mở ra khi nắng đầu ngày bắt đầu tan sương. Đây không chỉ là trải nghiệm ngắm bình minh bình thường, đó là cảm giác trước khi phần lớn thế giới thức và đi sớm hơn ánh sáng.

So sánh với những địa điểm khác trong top 7

Để thấy rõ vì sao Đà Lạt vượt qua nhiều cái tên "đồng hạng" như Pháp, Ý, chúng ta hãy nhìn qua các trải nghiệm khác được liệt kê:

Danakil Depression (Ethiopia) – "Walk into fire": Tại lòng chảo Danakil, những đoàn khảo cứu leo núi lửa trước bình minh, chứng kiến dung nham đỏ rực và mặt đất nóng rực khi ngày mới bắt đầu.

Cusco/Andes (Peru) – "Learn the looms with Quechua weavers": Sáng sớm tại các vùng cao Andes, công việc dệt truyền thống bắt đầu khi ánh sáng vừa lên, chuỗi nghề truyền thống kết nối quá khứ – hiện tại.

Parmigiano Reggiano (Italy) – "Witness the craft of creating Parmigiano Reggiano": Ở vùng Emilia-Romagna, sáng sớm là khi các nồi đồng đang sôi, những vòng phô mai lớn vừa được khởi sinh.

Guérande (Pháp) – "Morning in the salt marshes of Guérande": Tại Brittany, vùng muối Guérande phản chiếu ánh bình minh trong không khí thủ công, khung cảnh yên tĩnh và ánh sáng như chờ người khởi nghiệp ngày mới.

Azores (Bồ Đào Nha) – Chẳng hạn trải nghiệm "fishing at sunrise" (đánh cá lúc bình minh) được nhắc trong dư luận Việt Nam khi trích dẫn danh sách.

Varanasi (Ấn Độ) – "Morning ragas on the Ganges": Trên sông Hằng, khi bình minh vừa hé, âm nhạc ragas vang lên, thả mình vào dòng chảy tâm linh – một cách đón ngày mới trong chiều kích tâm thức sâu sắc.

Đà Lạt mang tới trải nghiệm thiên nhiên tự mình đứng giữa mây là sự giao hòa giữa ánh sáng. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Xét kỹ, những địa điểm trên rất đặc biệt nhưng mỗi nơi đều thiên về một khía cạnh: núi lửa, truyền thống nghề, muối, đánh cá hay tinh thần tôn giáo. Trong khi đó, Đà Lạt mang tới trải nghiệm thiên nhiên tự mình đứng giữa mây là sự giao hòa giữa ánh sáng, sương, độ cao và không gian mở. Vì vậy, có thể nói rằng Đà Lạt không chỉ tham gia vào danh sách mà còn nổi bật với trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Tại sao Đà Lạt nổi bật và khác biệt?

Theo VOV, trước hết, vị trí và địa hình của Đà Lạt đóng vai trò quyết định. Nằm ở cao nguyên miền Trung Việt Nam (cao khoảng 1.400 m so với mực nước biển ở nhiều điểm) với khí hậu mát, và nhiều sườn đồi bao quanh thung lũng, khi đêm xuống nhiệt độ giảm nhanh và hơi lạnh giữ lại những lớp mây và sương ở dưới chân đồi. Khi nắng lên, lớp sương từ từ tan, mở ra khung cảnh biển mây lơ lửng giữa những đỉnh rừng thông, cảm giác như đang đứng giữa hòn đảo mây trên cao.

Đà Lạt được mô tả là nơi bình minh thuộc về mây trời. (Ảnh: Puolo Trip)

Thứ hai, trải nghiệm săn mây và đón bình minh đã trở thành một phần văn hóa đối với người dân địa phương và du khách đến Đà Lạt. Theo VnExpress, nhiều người dân địa phương và nhiếp ảnh gia khuyên du khách dậy từ 5–6 giờ sáng, đưa xe hoặc đi bộ lên các điểm cao như các quả đồi khu vực: Đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Ngô Quyền (Xuân Trường) để chờ khoảnh khắc sương tan và mặt trời ló dạng.

Cuối cùng, việc được chọn làm điểm mở đầu trong danh sách của National Geographic, đặt trước các địa điểm từ Pháp, Ý, Ethiopia, Peru, Ấn Độ khiến Đà Lạt càng nổi bật: thay vì được đề cập như một trong nhiều thì Đà Lạt được đặt làm dẫn dắt cho danh sách, cho thấy tạp chí đánh giá rất cao sự độc đáo của trải nghiệm tại đây.

Những điểm "must-visit" và lưu ý khi săn bình minh ở Đà Lạt

Để thực sự trải nghiệm khoảnh khắc bình minh đặc biệt ấy, các báo chỉ rõ vài lưu ý hữu ích:

Nên xuất phát sớm: từ khoảng 5 giờ sáng hoặc trước đó để lên cao điểm và ổn định vị trí trước khi ánh nắng ló rạng.

Chọn các quả đồi cao, tầm 1.400 m trở lên, có hướng mở ra thung lũng, như Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Ngô Quyền.

Đà Lạt là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này của National Geographic. (Ảnh: Vietravel)

Kiểm tra điều kiện thời tiết trước: những ngày trời quang, hơi lạnh ban đêm mạnh sẽ tạo ra sương và biển mây tốt hơn.

Độ ổn định của lớp sương và mây phụ thuộc vào nền nhiệt đêm và tốc độ ánh nắng sáng.

Mang theo đồ ấm, đeo giày bám tốt vì sáng sớm ở cao nguyên khá lạnh và mặt đất có thể hơi ẩm.

Hãy tôn trọng thiên nhiên và người dân địa phương: giữ vệ sinh, tránh gây ồn ào và chuẩn bị tinh thần cho việc phải dậy sớm.

Cơ hội và sức lan tỏa cho du lịch Việt Nam

Việc một địa điểm tại Việt Nam được vinh danh trên nền tảng quốc tế như National Geographic có nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là một điểm nhấn truyền thông mạnh mẽ cho ngành du lịch không chỉ cho Đà Lạt mà còn cho cả hệ sinh thái du lịch cao nguyên, mây trời, khí hậu ôn hòa. Báo chí trong nước đã ghi nhận ngay sau đó, lượng du khách quốc tế và nội địa đến Đà Lạt có chiều hướng tăng lên khi quảng bá rộng hơn. Hơn thế nữa, danh hiệu này giúp nâng cao hình ảnh điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch trải nghiệm sớm, một mảng còn nhiều tiềm năng khai thác.

Lượng du khách quốc tế và nội địa đến Đà Lạt có chiều hướng tăng lên khi quảng bá rộng hơn. (Ảnh: Du lịch Đà Lạt)

Sáng sớm trên cao nguyên Đà Lạt, khi bóng đêm vừa nhường chỗ cho ánh ban mai và từng lớp mây lững lờ trôi qua tán thông, bạn không chỉ ngắm bình minh mà đang trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc thiên nhiên bật dậy. Việc Đà Lạt trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 7 trải nghiệm đón bình minh lý tưởng hàng đầu thế giới của National Geographic đặt ra thông điệp rõ ràng: trong thế giới du lịch trải nghiệm ngày càng cạnh tranh, Việt Nam có thể không cần bắt chước mà chỉ cần khai phá cái riêng. Và khi bạn dậy sớm, leo lên đồi cao giữa không trung mù sương, để ánh nắng đầu tiên lấp ló qua ngọn thông bạn sẽ hiểu tại sao khoảnh khắc này được gọi là khi phần lớn thế giới còn đang ngủ.