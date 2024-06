Vượt tiến độ nhiều hạng mục, 'siêu sân bay' Long Thành đang dần rõ nét

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn một, sân bay xây một đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được chia làm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 xây dựng các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước do các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 xây dựng công trình phục vụ quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu do ACV làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 4 có tổng mức đầu tư 6.366 tỷ đồng bao gồm nhiều công trình, tương ứng với các dự án độc lập. Cục Hàng không Việt Nam được giao lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.