VVS được chấp thuận niêm yết trên HoSE: Doanh nghiệp xe tải mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới cho nhà đầu tư

VVS – Cổ phiếu tiềm năng chính thức “chào sàn” HoSE sau giai đoạn tăng trưởng ổn định trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc chấp thuận niêm yết 21.525.000 cổ phiếu VVS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước khi lên sàn HoSE, cổ phiếu VVS được niêm yết trên hệ thống UPCoM từ ngày 7/10/2022. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh ổn định, giữ vững đà tăng trưởng. Đặc biệt, ngày 28/08/2025, sau 3 năm chính thức trở thành công ty đại chúng, VIMID đã thực hiện chi trả cổ tức lần đầu tiên bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Đây là tín hiệu tích cực về năng lực tài chính và cam kết lợi ích với cổ đông.

Việc chính thức niêm yết trên HoSE được xem là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển của VIMID. Việc chuyển sàn giúp doanh nghiệp gia tăng uy tín, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn dồi dào từ nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để VIMID tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào các dự án sản xuất, nhằm tối ưu chuỗi cung ứng, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực xe tải.

VIMID tăng trưởng vượt kế hoạch, sẵn sàng bứt phá trước thềm niêm yết HoSE

Trước thềm chuyển sàn, hoạt động kinh doanh của VIMID ghi nhận kết quả tích cực. Riêng quý III/2025, VIMID ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.230 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ quý III/2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, VIMID ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 5.444 tỷ đồng, tăng 2.763,7 tỷ (103,1%) so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận kế toán trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt gần 213 tỷ đồng, tăng 173,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, VIMID đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm 2025, doanh nghiệp đã vượt 30% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 137% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Đây được xem là kết quả tích cực ngay trước thềm cổ phiếu VVS chính thức “chào sàn” HoSE, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng và sức bật đáng kể trong hoạt động kinh doanh của VIMID. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ chốt không chỉ củng cố niềm tin của cổ đông hiện hữu mà còn tạo tiền đề thuận lợi để doanh nghiệp bước vào “sân chơi lớn” với kỳ vọng mở rộng quy mô và thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Việc duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường biến động cho thấy sự chuẩn bị bài bản của VIMID trước khi bước lên sàn HoSE, đồng thời phản ánh chiến lược phát triển bền vững, hướng đến minh bạch hóa hoạt động và mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Với tầm nhìn dài hạn, VIMID tiếp tục tập trung nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng bền vững, với trọng tâm là phát triển dòng sản phẩm xe tải xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy các dự án đầu tư, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 19/04/2025 vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, các cổ đông đã thông qua Nghị quyết Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-VIMID, trong đó có đó có nội dung phê duyệt chủ trương kế hoạch đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải. Cùng với đó, ngày 30/09/2025, HĐQT VIMID đã thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Ô tô VMASS, công ty con trực thuộc VIMID, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, cùng một số ngành nghề liên quan. Đây là những bước đi then chốt trong chiến lược từng bước làm chủ chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo nền tảng để doanh nghiệp gia tăng năng lực sản xuất và củng cố vị thế cạnh tranh trong ngành xe tải.

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng hóa tăng cao, xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực logistics, các chính sách đầu tư công và đặc biệt là chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được đẩy mạnh, VIMID đang ở vị thế sẵn sàng bứt phá. Việc niêm yết trên HoSE sẽ là bàn đạp quan trọng giúp VIMID tăng tốc, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và khu vực.