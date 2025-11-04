Warren Buffett bán ròng cổ phiếu liên tục 12 quý, âm thầm tiếp tục 'xả hàng' Apple

Hãng tin CNBC cho hay báo cáo tài chính mới nhất của Berkshire Hathaway đã hé lộ một chi tiết đáng chú ý: Warren Buffett dường như đã bán thêm cổ phiếu Apple trong quý III/2025.

Với một nhà đầu tư nổi tiếng kiên định và gắn bó lâu dài với các khoản nắm giữ, động thái này không chỉ là vấn đề kỹ thuật trong sổ sách, mà có thể là một chỉ dấu quan trọng về cách Buffett đang nhìn nhận thị trường và vị thế của Apple trong hệ sinh thái đầu tư toàn cầu.

Bất chấp vị thế Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất và được ưa thích nhất của "Nhà Tiên tri xứ Omaha," các báo cáo tài chính gần đây của Berkshire cho thấy những dấu hiệu không thể nhầm lẫn về việc giảm thiểu rủi ro tập trung.

1,2 tỷ USD

Trong báo cáo quý mới nhất, Berkshire cho biết giá gốc (cost basis) của danh mục cổ phiếu hàng tiêu dùng mà Apple chiếm phần áp đảo đã giảm khoảng 1,2 tỷ USD so với quý trước.

Dù không được nêu trực tiếp, giới phân tích gần như đồng thuận rằng con số này thể hiện một đợt bán ra mới của Apple. Trùng hợp, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 24% trong quý III, tạo cơ hội hoàn hảo cho việc chốt lời.

Hành động này phù hợp với chiến lược đã được thiết lập trước đó, khi Berkshire đã bán đi 20 triệu cổ phiếu trong quý II và thực hiện một đợt bán ra lớn hơn nhiều vào đầu năm 2024.

Đây không phải là lần đầu Warren Buffett làm điều này. Trong năm 2024, Berkshire đã gây bất ngờ khi bán tới hai phần ba lượng cổ phiếu Apple đang nắm giữ, một động thái hiếm hoi đối với nhà đầu tư vốn nổi tiếng trung thành với các khoản đầu tư dài hạn.

Dẫu vậy, tính đến cuối tháng 6/2025, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire, với 280 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 57 tỷ USD.

Vì sao Buffett lại chọn bán?

Câu hỏi này đã làm dấy lên hàng loạt giả thuyết. Chính Warren Buffett từng nói việc bán ra một phần là vì lý do thuế, tận dụng khung thuế hiện hành để khóa lợi nhuận. Thế nhưng nhiều chuyên gia tin rằng nguyên nhân sâu xa hơn là định giá quá cao của Apple.

Trong nhiều quý gần đây, P/E của Apple đã vượt xa mức trung bình lịch sử, trong khi tăng trưởng doanh thu lại chậm lại rõ rệt. Với Buffett, người từng mô tả việc định giá thị trường Mỹ ở mức hiện tại là "đang chơi với lửa", việc cắt giảm một phần khoản nắm giữ lớn nhất là bước đi thận trọng.

Bên cạnh đó, Apple từng chiếm tới gần một nửa tổng giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire. Với quy mô như vậy, việc giảm tỷ trọng là hợp lý để tránh rủi ro tập trung, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang ở vùng định giá kỷ lục.

Một phần lợi nhuận từ việc bán ra có thể đã được Buffett chuyển vào lượng tiền mặt đang tăng kỷ lục ở mức 381,7 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử Berkshire.

Thay đổi phong cách

Nếu giai đoạn đầu sự nghiệp Buffett gắn liền với hình ảnh một "thợ săn giá trị" kiên nhẫn, thì vài năm gần đây, ông dường như chuyển sang một chiến lược phòng thủ, tích lũy tiền mặt và giảm rủi ro trước biến động kinh tế toàn cầu.

Điều này đặc biệt dễ hiểu khi Buffett, ở tuổi 95, chuẩn bị chuyển giao quyền điều hành cho Greg Abel, người được đánh giá là thực dụng và có xu hướng tái cơ cấu danh mục một cách chủ động hơn.

Trong bối cảnh đó, việc bán bớt Apple không chỉ là hành động tài chính, mà còn là tuyên ngôn chiến lược. Nó thể hiện quan điểm của Buffett về một thị trường đang "nóng" quá mức và sự cần thiết phải chuẩn bị cho chu kỳ mới, nơi tiền mặt có thể là tài sản quý nhất.

Dù hành động của Buffett có thể khiến một số nhà đầu tư lo lắng, cần nhớ rằng ông vẫn giữ Apple như một khoản đầu tư cốt lõi, phản ánh niềm tin lâu dài vào thương hiệu và sức mạnh sinh lời của hãng.

Tuy nhiên với việc đã bán ròng cổ phiếu suốt 12 quý liên tiếp và "chỉ số Buffett" (thước đo giá trị thị trường so với GDP Mỹ) đang ở mức cao chưa từng có đang khiến giới phân tích chú ý. Trong thế giới tài chính, đôi khi sự im lặng của Warren Buffett lại là lời cảnh báo lớn nhất.

*Nguồn: CNBC, Fortune, BI