Warren Buffett có động thái không ngờ

Thông tin này được công bố trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cuối tuần qua, khiến cổ phiếu Alphabet tăng 1,9% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo báo cáo, Berkshire đã bán ra tổng cộng 12,5 tỷ USD cổ phiếu và mua vào 6,4 tỷ USD trong quý, đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp công ty là bên bán ròng trên thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp Berkshire không mua cổ phiếu quỹ.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu đếm ngược những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của Buffett với tư cách CEO và nhà đầu tư trưởng. Dự kiến, ông sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế nhiệm Greg Abel vào cuối năm nay. Abel sẽ tiếp quản một “đế chế” đặc biệt của Mỹ, với danh mục kinh doanh trải rộng từ bảo hiểm, đường sắt đến sản xuất kẹo, cùng khối đầu tư khổng lồ gồm cổ phần tại nhiều tập đoàn lớn mà Buffett ngưỡng mộ suốt hàng chục năm qua.

Trong bức thư gửi cổ đông dịp Lễ Tạ ơn vừa qua, Buffett mô tả Abel là “một nhà quản lý xuất sắc, làm việc không mệt mỏi và luôn trung thực”. Ông cho biết sẽ tiếp tục nắm giữ phần lớn cổ phiếu hạng A cho đến khi nhà đầu tư cảm thấy yên tâm với người kế nhiệm, đồng thời vẫn duy trì thói quen viết thư thường niên gửi cổ đông mỗi dịp Lễ Tạ ơn.

Theo hồ sơ gửi SEC, Berkshire đã mua 17,8 triệu cổ phiếu Alphabet trong quý III, trị giá hơn 4,3 tỷ USD tính đến cuối tháng 9. Alphabet vừa công bố doanh thu quý III tăng 16%, nhờ sự bứt phá trong mảng quảng cáo và đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo.

Giới phân tích nhận định quyết định của Buffett là dễ hiểu. Steven Check, giám đốc đầu tư của Check Capital Management, đồng thời là cổ đông Berkshire, cho rằng Alphabet là một trong những cổ phiếu “rẻ” nhất trong nhóm “7 gã khổng lồ công nghệ”, khi mức định giá chỉ khoảng 25 lần lợi nhuận dự phóng 12 tháng tới, so với 33 lần của Apple.

Berkshire đã bán ra 41,8 triệu cổ phiếu Apple trong quý vừa qua, quý thứ 2 liên tiếp cắt giảm tỷ trọng tại “quả táo cắn dở”. Dù vậy, Apple, cùng với American Express, Bank of America, Coca-Cola và Chevron, vẫn nằm trong nhóm nắm giữ lớn nhất của tập đoàn. Berkshire cũng giảm cổ phần tại Bank of America, thoái toàn bộ khỏi D.R. Horton, nhưng tăng tỷ trọng ở Chubb, Domino’s Pizza, Sirius XM và Lennar, trong khi giữ nguyên vị thế ở Amazon và UnitedHealth.

Tính đến nay, cổ phiếu hạng B của Berkshire tăng khoảng 12% trong năm, thấp hơn mức tăng khoảng 14% của chỉ số S&P 500. Dù các báo cáo 13F thường có độ trễ 45 ngày, giới đầu tư vẫn xem chúng là “bản đồ” quý để theo dõi từng bước đi chiến lược của Warren Buffett và các cộng sự trong giới đầu tư Mỹ.

Tham khảo WSJ﻿