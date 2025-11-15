Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới thán phục: In 3D động cơ phản lực, bay trên độ cao 6.000 mét với tốc độ hơn 900 km/h, giúp thiết bị bay tránh cả đạn lạc

Đây là bước tiến có thể tăng tốc độ phát triển các dòng máy bay không người lái quân sự, từ UAV trinh sát, mục tiêu bay đến đạn lạc, theo hướng rẻ hơn, nhẹ hơn và chế tạo nhanh hơn.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trong chuyến bay kéo dài 30 phút diễn ra vào cuối tuần trước, động cơ đã đẩy một mục tiêu bay hình tên lửa lên độ cao khoảng 6.000 mét, đạt tốc độ tối đa 925 km/h, tương đương 3/4 tốc độ âm thanh. Suốt quá trình thử nghiệm, mọi thông số của động cơ đều hoạt động ổn định, không ghi nhận bất kỳ bất thường nào.

Động cơ phản lực tuabin có lực đẩy 160 kg này là động cơ đầu tiên của Trung Quốc được in 3D hoàn toàn và được xác nhận hoàn thành thử nghiệm bay.

Điểm đáng chú ý nhất của thử nghiệm là động cơ được chế tạo gần như hoàn toàn bằng công nghệ in 3D, với hơn 75% khối lượng cấu thành từ các bộ phận được in, bao gồm toàn bộ cụm rotor. Dù thiết kế gọn nhẹ, động cơ vẫn tạo ra 160 kg lực đẩy, đủ sức làm nguồn động lực duy nhất cho mục tiêu bay trong thử nghiệm.

Máy bay được phóng khỏi đường ray mặt đất và thu hồi bằng dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ. CCTV không tiết lộ vị trí thử nghiệm hay khối lượng tổng thể của động cơ.

Mi Dong, kỹ sư từ viện phát triển thuộc Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), cho biết chuyến bay chứng minh động cơ có thể hoạt động tin cậy ở độ cao lớn và điều kiện phức tạp, đồng thời phù hợp với kích thước và cấu trúc của các UAV tốc độ cao.

Theo ông, công nghệ này mở ra “một lựa chọn động lực mới cho đạn bay lảng vảng, UAV và mục tiêu bay với tiềm năng ứng dụng rất lớn”.

Trong thập kỷ qua, công nghệ in 3D đã được nhiều hãng lớn như General Electric và Rolls-Royce ứng dụng để sản xuất vòi phun nhiên liệu, cánh turbine hay giá đỡ nhằm giảm trọng lượng và đơn giản hóa sản xuất. Một số nhóm tại Mỹ và châu Âu thậm chí tạo ra động cơ phản lực mini in 3D hoàn chỉnh, nhưng chúng hầu như chỉ dùng thử nghiệm trong phòng lab, chứ chưa từng chứng minh khả năng bay tốc độ cao thực tế.

Tháng 7 vừa qua, nhóm Trung Quốc đã thử nghiệm bay treo (captive flight) tại Nội Mông, khi UAV mang động cơ nhưng không tách khỏi máy bay mẹ và ghi nhận khả năng hoạt động tốt ở độ cao 4 km.

CCTV cho biết, nhờ thiết kế mới, số lượng linh kiện trong động cơ giảm đáng kể, giúp giảm trọng lượng, tăng hiệu suất, và mở đường cho các thử nghiệm ở độ cao và vận tốc lớn hơn trong tương lai.

Theo Dong, nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiến hành các chuyến bay có điều kiện khắt khe hơn, trong môi trường khắc nghiệt và trên nhiều loại UAV khác nhau. Một ưu tiên quan trọng là tinh chỉnh quy trình sản xuất, chuẩn bị hướng tới sản xuất hàng loạt.

“Chúng tôi muốn chuyển từ một thành công kỹ thuật sang một sản phẩm thực sự càng sớm càng tốt,” ông nhấn mạnh.

Theo Interesting Engineering