Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới thán phục: In 3D động cơ phản lực, bay trên độ cao 6.000 mét với tốc độ hơn 900 km/h, giúp thiết bị bay tránh cả đạn lạc

15-11-2025 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa đạt một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng không quân sự khi lần đầu tiên thử nghiệm bay thành công một động cơ phản lực turbojet được sản xuất gần như hoàn toàn bằng công nghệ in 3D.

Đây là bước tiến có thể tăng tốc độ phát triển các dòng máy bay không người lái quân sự, từ UAV trinh sát, mục tiêu bay đến đạn lạc, theo hướng rẻ hơn, nhẹ hơn và chế tạo nhanh hơn.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trong chuyến bay kéo dài 30 phút diễn ra vào cuối tuần trước, động cơ đã đẩy một mục tiêu bay hình tên lửa lên độ cao khoảng 6.000 mét, đạt tốc độ tối đa 925 km/h, tương đương 3/4 tốc độ âm thanh. Suốt quá trình thử nghiệm, mọi thông số của động cơ đều hoạt động ổn định, không ghi nhận bất kỳ bất thường nào.

Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới thán phục: In 3D động cơ phản lực, bay trên độ cao 6.000 mét với tốc độ hơn 900 km/h, giúp thiết bị bay tránh cả đạn lạc- Ảnh 1.

Động cơ phản lực tuabin có lực đẩy 160 kg này là động cơ đầu tiên của Trung Quốc được in 3D hoàn toàn và được xác nhận hoàn thành thử nghiệm bay.

Điểm đáng chú ý nhất của thử nghiệm là động cơ được chế tạo gần như hoàn toàn bằng công nghệ in 3D, với hơn 75% khối lượng cấu thành từ các bộ phận được in, bao gồm toàn bộ cụm rotor. Dù thiết kế gọn nhẹ, động cơ vẫn tạo ra 160 kg lực đẩy, đủ sức làm nguồn động lực duy nhất cho mục tiêu bay trong thử nghiệm.

Máy bay được phóng khỏi đường ray mặt đất và thu hồi bằng dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ. CCTV không tiết lộ vị trí thử nghiệm hay khối lượng tổng thể của động cơ.

Mi Dong, kỹ sư từ viện phát triển thuộc Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), cho biết chuyến bay chứng minh động cơ có thể hoạt động tin cậy ở độ cao lớn và điều kiện phức tạp, đồng thời phù hợp với kích thước và cấu trúc của các UAV tốc độ cao.

Theo ông, công nghệ này mở ra “một lựa chọn động lực mới cho đạn bay lảng vảng, UAV và mục tiêu bay với tiềm năng ứng dụng rất lớn”.

Trong thập kỷ qua, công nghệ in 3D đã được nhiều hãng lớn như General Electric và Rolls-Royce ứng dụng để sản xuất vòi phun nhiên liệu, cánh turbine hay giá đỡ nhằm giảm trọng lượng và đơn giản hóa sản xuất. Một số nhóm tại Mỹ và châu Âu thậm chí tạo ra động cơ phản lực mini in 3D hoàn chỉnh, nhưng chúng hầu như chỉ dùng thử nghiệm trong phòng lab, chứ chưa từng chứng minh khả năng bay tốc độ cao thực tế.

Tháng 7 vừa qua, nhóm Trung Quốc đã thử nghiệm bay treo (captive flight) tại Nội Mông, khi UAV mang động cơ nhưng không tách khỏi máy bay mẹ và ghi nhận khả năng hoạt động tốt ở độ cao 4 km.

CCTV cho biết, nhờ thiết kế mới, số lượng linh kiện trong động cơ giảm đáng kể, giúp giảm trọng lượng, tăng hiệu suất, và mở đường cho các thử nghiệm ở độ cao và vận tốc lớn hơn trong tương lai.

Theo Dong, nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiến hành các chuyến bay có điều kiện khắt khe hơn, trong môi trường khắc nghiệt và trên nhiều loại UAV khác nhau. Một ưu tiên quan trọng là tinh chỉnh quy trình sản xuất, chuẩn bị hướng tới sản xuất hàng loạt.

“Chúng tôi muốn chuyển từ một thành công kỹ thuật sang một sản phẩm thực sự càng sớm càng tốt,” ông nhấn mạnh.

Theo Interesting Engineering

Công nghệ sắp thay đổi hoàn toàn ngành điện lực: Diều phát điện tạo ra 20 triệu kWh mỗi năm, tiết kiệm tới 95% diện tích đất, giảm 90% lượng thép sử dụng, hạ giá đến 30%

Vu Lam

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn chỉ sau 15 tháng thăm dò, lớn nhất nước trong hơn 7 thập kỷ

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn chỉ sau 15 tháng thăm dò, lớn nhất nước trong hơn 7 thập kỷ Nổi bật

Nền kinh tế 19.000 tỷ USD đón tin buồn

Nền kinh tế 19.000 tỷ USD đón tin buồn Nổi bật

Chương trình cho dân vay mua nhà 50 năm của Mỹ có gì?

Chương trình cho dân vay mua nhà 50 năm của Mỹ có gì?

08:45 , 15/11/2025
Một năm Trung Quốc sản xuất khoảng 300.000 robot, con số của Nga mới gây bất ngờ: Chuyện gì đã xảy ra?

Một năm Trung Quốc sản xuất khoảng 300.000 robot, con số của Nga mới gây bất ngờ: Chuyện gì đã xảy ra?

08:07 , 15/11/2025
"Cuộc chạy đua trăm năm" giúp Trung Quốc soán ngôi, Mỹ đang lấy lại đà: Điểm sáng trong cuộc đấu đất hiếm

"Cuộc chạy đua trăm năm" giúp Trung Quốc soán ngôi, Mỹ đang lấy lại đà: Điểm sáng trong cuộc đấu đất hiếm

07:32 , 15/11/2025
Mỹ thưởng 10.000 USD cho những nhân viên làm việc xuất sắc khi chính phủ đóng cửa

Mỹ thưởng 10.000 USD cho những nhân viên làm việc xuất sắc khi chính phủ đóng cửa

07:06 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên