WHO lên án vụ thảm sát hơn 460 người tại bệnh viện ở Sudan

Bệnh viện Phụ sản Saudi là cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan.

Theo WHO, Bệnh viện Phụ sản Saudi đã có tới 4 lần bị tấn công chỉ trong 1 tháng qua. Trong vụ tấn công hôm 26/10 có 1 y tá thiệt mạng và 3 nhân viên y tế khác bị thương. Tiếp đó, trong cuộc tấn công ngày 28/10, có 6 nhân viên y tế - gồm 4 bác sĩ, 1 y tá và 1 dược sĩ - bị bắt cóc. Cùng ngày, hơn 460 bệnh nhân và người thân của họ đã bị bắn chết ngay tại bệnh viện.

(Ảnh tư liệu: Anadolu)

Tổng Giám đốc cơ quan y tế Liên hợp quốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một tuyên bố: "WHO vô cùng kinh hoàng và sốc trước báo cáo về vụ giết người thương tâm với hơn 460 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Phụ sản Saudi ở El Fasher".

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng yêu cầu mọi cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe "phải dừng lại ngay lập tức và vô điều kiện", đồng thời kêu gọi ngừng bắn và khẳng định rằng tất cả bệnh nhân, nhân viên y tế và cơ sở y tế phải được bảo vệ.

Tổ chức y tế lớn nhất thế giới cảnh báo thảm kịch mới nhất diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng tại thành phố El-Fasher, thuộc bang Bắc Darfur, ngày càng tồi tệ do bạo lực leo thang, nạn đói và dịch bệnh gia tăng khiến dân thường, trong đó có trẻ em, thiệt mạng hàng loạt. Bên cạnh đó, hệ thống y tế yếu ớt tại đây cũng đang dần sụp đổ.

"WHO lên án mạnh mẽ những cuộc tấn công khủng khiếp này vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và kêu gọi tôn trọng tính thiêng liêng của hoạt động chăm sóc sức khỏe" - tuyên bố của WHO nêu rõ.

Một bệnh viện bị hư hại sau cuộc giao tranh giữa Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tại thành phố El Fasher, bang Bắc Darfur (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết họ "vô cùng lo ngại và sốc" trước những báo cáo ngày càng tăng về "những hành động tàn bạo khủng khiếp và nỗi đau khổ vô cùng" mà người dân El Fasher đang phải chịu đựng.

Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Sudan từ tháng 4/2023 đến nay, WHO đã ghi nhận 185 vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu y tế, khiến 1.204 người thiệt mạng và 416 người bị thương, gồm nhân viên y tế và bệnh nhân. Tính riêng trong năm nay đã có 49 vụ tấn công, cướp đi sinh mạng của 966 người. Riêng thành phố El-Fasher bị cô lập hoàn toàn khỏi các nguồn viện trợ nhân đạo từ tháng 2 đến nay và trở thành điểm nóng của các vụ bạo lực mang động cơ sắc tộc.

WHO cho biết tình trạng suy dinh dưỡng ở Sudan đang gia tăng mạnh mẽ, làm suy yếu khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh tả, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo WHO, bệnh tả đang lây lan nhanh chóng do thiếu nước sạch, trong khi các hoạt động giám sát và ứng phó dịch bệnh đã giảm mạnh do tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Chỉ riêng trong năm nay, El Fasher đã báo cáo 272 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tả và 32 trường hợp tử vong.