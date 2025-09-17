Wink Hotel Hai Phong - Điểm dừng chân hoàn hảo cho hành trình 24 giờ khám phá

STAY24 - Cuộc cách mạng về thời gian lưu trú

Thời gian là yếu tố quyết định mọi chuyến đi, đặc biệt tại Hải Phòng - nơi những trải nghiệm đáng nhớ nhất không thể sắp xếp theo lịch trình cứng nhắc. Thay vì bị ràng buộc bởi giờ nhận phòng 15h và trả phòng 11h như thông lệ, Wink Hotel Hai Phong mang đến cho du khách trọn vẹn 24 giờ linh hoạt để sử dụng theo đúng nhu cầu cá nhân.

Hãy tưởng tượng, bạn vừa hạ cánh lúc nửa đêm sau chuyến bay bị hoãn, thay vì bỏ lỡ nửa ngày đầu tiên chỉ vì quy định nhận phòng, 24 giờ của bạn chính thức bắt đầu ngay khi đặt chân đến Wink. Việc nhận phòng trở nên đơn giản với quầy check-in tự phục vụ hoạt động suốt ngày đêm, hoặc check-in trực tiếp qua ứng dụng Wink và sử dụng điện thoại làm chìa khóa phòng.

Bước vào phòng nghỉ, bạn ngay lập tức cảm nhận được sự chăm chút: cửa sổ từ sàn đến trần đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh thành phố, giường ngủ cao cấp với nệm và ga gối từ thương hiệu Pháp Catherine Denoual, cùng hệ thống smart TV và Wi-Fi miễn phí.

Khám phá nhịp sống độc đáo của hải phòng

Hải Phòng có một đồng hồ sinh học riêng biệt, mỗi khung giờ đều mang màu sắc khác nhau. Từ lúc trời chưa sáng hẳn, chợ Tam Bạc đã sôi động như bản giao hưởng náo nhiệt. Đến 7 giờ sáng, Khu phố cổ Pháp thức giấc nhẹ nhàng với cảnh Nhà hát Lớn huy hoàng đón những tia nắng vàng đầu tiên.

Giữa trưa mang đến không khí khác hẳn. Cái nóng khiến mọi người tìm đến những quán cà phê vỉa hè mát mẻ, nơi người dân nhâm nhi cà phê đá và trò chuyện về đủ mọi chuyện. Đây cũng là lúc bạn khám phá những tòa nhà cổ kính không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là nơi trưng bày nghệ thuật đương đại, các cửa hiệu thời trang và nhà hàng phục vụ những món ăn fusion độc đáo kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp - Việt.

Chỉ sau khi mặt trời lặn, Hải Phòng mới thực sự bừng sức sống. Endless Summer Rooftop Bar tại tầng 22 của Wink Hotel Hai Phong trở thành nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn, với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và không gian thư giãn bên hồ bơi. Khu vực ven sông trở nên nhộn nhịp với các gia đình, cặp đôi cùng tận hưởng làn gió mát từ sông Cấm và ánh đèn lung linh. Hàng quán đường phố xuất hiện khắp nơi, biến vỉa hè thành không gian ẩm thực ngoài trời.

Hành trình ẩm thực không giới hạn thời gian

Các cẩm nang du lịch đều nhắc đến bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng, nhưng ít ai biết những tô ngon nhất chỉ có vào 6h sáng khi tàu cá về với cua tươi, hay các quán ăn quanh chợ đêm Tam Bạc chỉ bắt đầu nhộn nhịp sau 8 giờ tối. Hàng phở buổi sáng đạt đỉnh cao đông khách lúc 7h rồi 'biến mất' hoàn toàn, nhường chỗ cho bánh cuốn chỉ bán đúng ba tiếng rồi 'bốc hơi'.

Đây chính là lúc STAY24 của Wink Hotel Hai Phong trở thành chìa khóa vàng cho hành trình ẩm thực. Các khách sạn thông thường buộc bạn phải lựa chọn - hoặc thức dậy sớm để thưởng thức bánh đa cua rồi thiếu ngủ, hoặc ngủ đủ giấc nhưng bỏ lỡ món ngon. Với STAY24, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bản đồ ẩm thực lý tưởng: bắt đầu từ 5h sáng để trải nghiệm chợ đầu mối, về nghỉ trưa để nạp lại năng lượng, sau đó tái xuất cho màn trình diễn ẩm thực đường phố buổi tối.

Đêm muộn hé lộ bản sắc ẩm thực đặc biệt của Hải Phòng - xe đẩy phục vụ công nhân cảng, quầy bánh mì 24/7 trong hẻm sâu, và những quầy phở đêm huyền thoại xuất hiện đúng 2h sáng để phục vụ những cú đêm của thành phố. Khi không muốn ra khỏi khách sạn, East West Beer Garden mang đến không khí taproom độc đáo với bia thủ công tươi ngon, cửa hàng tiện lợi Grab & Go ngay trong khách sạn luôn sẵn sàng với đủ mọi thứ từ đồ ăn nhẹ đến nước uống, hoặc bạn có thể ghé Wink Bar tại tầng trệt để kết thúc hành trình ẩm thực bằng ly cocktail signature và món street food sáng tạo.

Cửa ngõ đến những điểm đến tuyệt vời

Vị trí đắc địa của Hải Phòng chính là lợi thế lớn nhất - nơi đây là cửa ngõ đến những điểm đến nổi tiếng nhất miền Bắc. Chỉ 45 phút đi phà là đến đảo Cát Bà với những dãy núi đá vôi hùng vĩ và bãi biển hoang sơ như một thế giới khác. Du thuyền qua đêm tham quan vịnh Hạ Long khởi hành từ các cảng gần đó, mang đến những buổi hoàng hôn đẹp đến mức không một tấm hình nào có thể truyền tải hết được.

Đây cũng là nơi hầu hết du khách gặp khó khăn với lịch trình khách sạn - phải vội vã trở về vì giờ trả phòng hoặc tốn thêm tiền cho những đêm nghỉ không sử dụng hết. Chương trình STAY24 biến những chuyến đi trong ngày thành phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm du lịch.

24 giờ lưu trú bắt đầu từ 8h sáng - thời điểm lý tưởng để bắt chuyến phà 9h đến Cát Bà, dành cả ngày khám phá rồi trở về bằng phà chiều với căn phòng vẫn thuộc về bạn đến 8h sáng hôm sau. Đủ thời gian thưởng thức bữa tối và thư giãn tại các tiện ích của khách sạn, hoặc tận hưởng sự riêng tư trong phòng nghỉ với các dịch vụ 24/7.

Thậm chí tuyệt vời hơn, chương trình này hoàn hảo cho những cuộc phiêu lưu bất chợt - điều tạo nên những câu chuyện du lịch đáng nhớ nhất. Gặp gỡ bạn bè mới qua tách cà phê và quyết định kéo dài chuyến đi Cát Bà thêm một đêm? Với STAY24, bạn không mất tiền phòng vô ích mà chỉ đơn giản điều chỉnh thời gian sử dụng 24 giờ của mình.

Điểm dừng chân hoàn hảo

Giữa những cuộc khám phá không ngừng nghỉ, Wink Hotel Hai Phong trở thành căn cứ địa cá nhân, và STAY24 đảm bảo sự sẵn sàng đúng lúc bạn cần. Mỗi người có nhịp độ du lịch riêng - STAY24 thích nghi với nhịp sinh học tự nhiên của từng cá nhân thay vì ép buộc theo khung giờ máy móc.

Giá trị của việc có trọn 24 giờ là phòng nghỉ trở thành công cụ hỗ trợ khám phá tối ưu. Bạn có thể cất đồ mua được an toàn, tắm rửa thay đồ trước bữa tối, để hành lý yên tâm khi đi thám hiểm. Thậm chí về lúc 3 giờ sáng sau khi khám phá quán jazz ẩn mình trong con hẻm cũng hoàn toàn bình thường. Nếu bạn vẫn còn năng lượng, phòng Gym hiện đại luôn sẵn sàng 24/7, dịch vụ giặt ủi tự phục vụ Laundromat, hoặc có thể ngồi thư thái bên hồ bơi dưới bầu trời đêm đầy sao.

Tại Wink Hotel Hai Phong, phòng nghỉ không còn là ràng buộc mà trở thành người bạn đồng hành tốt nhất trong chuyến du lịch, giúp bạn nắm bắt từng cơ hội thay vì bị trói buộc bởi lịch trình cứng nhắc.

