Winmart mang gì đến 'Siêu hội chợ 6 nhất'?

Hội chợ Mùa thu do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ 25/10 đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội). Với quy mô hơn 130.000 mư, gần 3.000 gian hàng và dự kiến thu hút đến 500.000 lượt khách/ngày, sự kiện được ví là "Siêu Hội chợ 6 Nhất": Quy mô lớn nhất – Không gian hiện đại nhất – Sản phẩm phong phú nhất – Chất lượng cao nhất – Hoạt động hấp dẫn nhất – Ưu đãi tốt nhất.

Tại phân khu "Thu Thịnh Vượng" – "trái tim" của Hội chợ, không gian siêu thị WinMart được tái hiện trên diện tích gần 200m2, quy tụ các sản phẩm được người tiêu dùng Việt tin yêu. Tại đây, WinMart giới thiệu hơn 20.000 nhu yếu phẩm có mặt trong đời sống hằng ngày của các gia đình Việt như thực phẩm, hàng tiêu dùng cùng nhiều mặt hàng khác như đồ uống, bánh kẹo và hóa mỹ phẩm.

Điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là khu vực thực phẩm tươi sống được bày trí bắt mắt với các thương hiệu chất lượng cao như rau củ quả WinEco chuẩn VietGAP/GlobalGAP/Organic, thịt ủ mát MEATDeli chuẩn châu Âu.

Bên cạnh đó, WinMart cũng giới thiệu không gian mua sắm các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), nơi tôn vinh giá trị của hàng Việt địa phương. Khách tham quan có cơ hội khám phá và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền như hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, cà pháo muối Tâm Đức…

Với không gian bài trí hiện đại, tiện nghi cùng đa dạng hoạt động trải nghiệm tại Hội chợ Mùa thu, WinMart hướng đến lan tỏa trải nghiệm mua sắm Hiện đại - Chất lượng - Tiện lợi để mọi người Việt Nam đều tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc cho biết: "Tham gia Hội chợ Mùa thu, WinMart một lần nữa khẳng định sứ mệnh mang lối sống hiện đại đến với 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Là cầu nối cung ứng nhu yếu phẩm chất lượng cao trong không gian mua sắm văn minh, tiện lợi, WinMart mong muốn góp phần vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển hiện đại của Việt Nam."

Trong 11 năm phát triển, WinMart/WinMart+ đã vươn lên là chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam với gần 4.500 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng và sở hữu hơn 11 triệu khách hàng hội viên.

Theo Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045", Việt Nam đặt mục tiêu tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn như WinMart mang ý nghĩa chiến lược: không chỉ giữ thị phần cho doanh nghiệp Việt, mà còn góp phần hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng quốc gia, kết nối hàng chục triệu hộ gia đình với sản phẩm thiết yếu, dịch vụ chất lượng cao.

