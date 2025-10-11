Wipro Consumer Care Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á 2025”

Giải thưởng danh giá này tôn vinh những doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong kinh doanh, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong của Wipro trong hành trình phát triển lâu dài tại Việt Nam và khu vực.

Khẳng định tầm nhìn bền vững ba năm liên tiếp

Vượt qua hàng trăm đề cử, Wipro Consumer Care Việt Nam tiếp tục được Enterprise Asia lựa chọn ở hạng mục "Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á". Các tiêu chí xét duyệt khắt khe bao gồm kết quả kinh doanh, năng lực đổi mới, quản trị bền vững và trách nhiệm xã hội.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ:

"Giải thưởng năm nay là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên Wipro Consumer Care Việt Nam trong việc duy trì tăng trưởng ổn định, sáng tạo và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững bắt đầu từ con người, được nuôi dưỡng bằng đổi mới và lan tỏa qua trách nhiệm xã hội."

Giải chạy vì cộng đồng – Spirit of Wipro Run 2025

Ba trụ cột phát triển bền vững của Wipro

Chiến lược phát triển của Wipro Consumer Care Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: Phát triển con người – Đổi mới sáng tạo – Kinh doanh có trách nhiệm, được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong suốt gần ba thập kỷ hoạt động.

Phát triển con người luôn là trọng tâm. Wipro đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo, tạo cơ hội thăng tiến và ghi nhận thành tích cá nhân. Doanh nghiệp nhiều năm liền được vinh danh trong các bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", "Thương hiệu nhà tuyển dụng được yêu thích" và "Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc".

"Chúng tôi tin rằng khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới thật sự bền vững," đại diện công ty phát biểu.

Chương trình huấn luyện đào tạo dành cho quản lí cấp trung tại Wipro

Đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng. Wipro không ngừng mở rộng năng lực Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D), đặc biệt sau khi thành lập Trung tâm nghiên cứu sản phẩm chăm sóc tóc – R&D Hair Care Center. Nhiều sản phẩm như Romano, Enchanteur,Maxkleen Aiken, Bio-essence... được nâng cấp với công thức thân thiện môi trường, nguyên liệu tự nhiên và công nghệ hiện đại.Bên cạnh đó, Wipro đẩy mạnh các sáng kiến xanh trong sản xuất và bao bì, tăng tỷ lệ tái chế, giảm rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu "xanh hóa chuỗi giá trị" toàn diện.

Từ giá trị con người đến tương lai bền vững

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, Wipro Consumer Care Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, với các thương hiệu quen thuộc như Romano, Enchanteur, MaxKleen, Gervenne, Aiken, Carrie Junior, Bio-Essence…

Bất chấp những biến động thị trường, doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, không ngừng mở rộng thị phần và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Giải thưởng APEA 2025 là năm thứ ba liên tiếp Wipro Consumer Care Việt Nam được vinh danh, tiếp nối chuỗi thành tích tại các năm 2023 và 2024.

Wipro chung tay cùng đồng bào miền Bắc sau ảnh hưởng bão Yagi

"Giải thưởng cao quý này xin được dành tặng cho toàn thể đại gia đình Wipro Consumer Care Việt Nam – những con người đã và đang kiến tạo nên một môi trường làm việc tràn đầy năng lượng, gắn kết và truyền cảm hứng. Thành công hôm nay là niềm tự hào chung và cũng là nền tảng để chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai," đại diện công ty chia sẻ.

Giải thưởng APEA 2025 không chỉ ghi nhận thành tựu kinh doanh mà còn khẳng định triết lý phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột chiến lược – con người, đổi mới và trách nhiệm. Với định hướng này, Wipro tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp hàng đầu ngành hàng tiêu dùng, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về phát triển bền vững và giá trị nhân văn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.