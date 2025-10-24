Xã 100.000 dân báo cáo đã thu được hơn 8.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Mới đây, UBND xã Long Hải, TP HCM (trước sáp nhập tỉnh/thành phố, là xã Long Hải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức hội nghị gặp gỡ khoảng 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị và cung cấp thông tin về các dự án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Thông tin tại hội nghị, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã Long Hải đã đạt hơn 8.700 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước của xã Long Hải đã vượt gần 50% dự toán năm; sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 85% kế hoạch…

UBND xã Long Hải, TPHCM thông tin về 22 dự án mà xã đang kêu gọi đầu tư ở nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, giao thông, phát triển khu đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ, y tế, an sinh xã hội...

UBND xã Long Hải, TPHCM sau sáp nhập, cho biết, việc kêu gọi đầu tư thành công 22 dự án này trong tương lai sẽ giúp Long Hải trở thành một điểm nghỉ dưỡng chất lượng cao của TPHCM.

Xã Long Hải được sáp nhập từ các xã Phước Hưng, Phước Tĩnh và thị trấn Long Hải, thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Xã Long Hải có diện tích tự nhiên là 27,93 km2 và quy mô dân số là 109.149 người.

Với vị trí, địa lý ven biển, chiều dài bờ biển trên 11,5 km, có tiềm năng về phát triển du lịch, hải sản và các ngành kinh tế biển, là tiền đề cho địa phương phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ - du lịch, đồng thời với nguồn nhân lực dồi dào và tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, có cơ hội được gia tăng thu hút đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, xã Long Hải nằm ở vị trí tiếp giáp giữa các trung tâm kinh tế lớn như TP.Vũng Tàu (cũ), TP.Bà Rịa (cũ) và TP.HCM cùng với trục đường ven biển kết nối Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu - Phan Thiết, khu vực này được xem là "hành lang du lịch ven biển" trọng điểm.

Xã Long Hải có sông Cửa Lấp, quần thể núi Minh Đạm và rừng phòng hộ cùng các cảng cá… mang lại tiềm năng lớn cho phát triển cảng biển, logistics, dịch vụ hậu cần thủy sản và du lịch nghỉ dưỡng. Với bãi biển dài, sạch và khí hậu ôn hòa quanh năm, Long Hải là nơi lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái biển và đô thị du lịch thông minh trong tương lai.

Đặc biệt, xã Long Hải còn là vùng ngư trường lớn của TP.HCM ngày nay, với đội tàu đánh bắt xa bờ khá hùng hậu, hoạt động đánh bắt hải sản truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân nơi đây từ nhiều thế hệ.

(Tổng hợp)