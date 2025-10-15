Xã ở 'rốn lũ" Hà Nội thiệt hại 500 tỷ đồng do ngập lụt

Thông tin từ UBND xã Trung Giã cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), địa bàn xã ghi nhận nhiều thiệt hại về hạ tầng thủy lợi, giao thông, sự cố đê điều; tài sản nhà nước, nhân dân, ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Thống kê trong đợt mưa lũ, tổng số hộ dân các thôn xóm trên địa bàn xã Trung Giã bị ảnh hưởng là hơn 4.000 hộ với khoảng 16.400 nhân khẩu. Ước thiệt hại khoảng 155 tỷ đồng.

Thiệt hại về tài sản của nhân dân ước khoảng 62 tỷ bao gồm: ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, máy móc, mô tơ, hàng hóa tại các cửa hàng kinh doanh, tường rào, thóc lúa…

Thôn An Lạc, xã Trung Giã ngày 14/10

Số điểm trường bị ảnh hưởng bao gồm 4 trường (Tiểu học Bắc Sơn B; Tiểu học Trung Giã A; Tiểu học Trung Giã B; THCS Hồng Kỳ); ước thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Có 7 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, khoảng 50 cụm loa phát thanh tại các thôn bị đứt dây, chập điện. Ước thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cùng với hạ tầng, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Trung Giã cũng rất lớn với 378ha lúa và 50ha rau màu bị ngập; 150 chậu cây cảnh bị thiệt hại; gần 3.000 con lợn và hơn 37.700 con gia cầm bị chết, cuốn trôi… Ước thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng.

Tại xã Đa Phúc (liền kề xã Trung Giã) - nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đa Phúc cho biết, đến thời điểm hết ngày 14/10, khoảng 350 hộ dân với 1.050 người tại khu vực đê bối Ngô Đạo vẫn đang bị ngập sâu khoảng 1,7m. Sự cố vỡ đường tàu phía xã Trung Giã gây ngập úng, làm tăng thêm khoảng 62 ha diện tích lúa bị ảnh hưởng tại thôn Lai Cách.

Nhiều phương tiện ngập trong bùn, hư hại do nước ngập sâu tại xã Trung Giã

Bên cạnh đó, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các vùng trũng, thấp vẫn còn ngập úng.

Chính quyền xã Đa Phúc đã và đang tích cực phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn vận hành các cống tiêu và trạm bơm để tiêu thoát nước, bao gồm cống Lương Phúc, Thá, Cầu Dâu và các trạm bơm Cẩm Hà 2, Tăng Long, Tiên Tảo.

Đồng thời tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế tại các công trình đê, kè, cống và các khu vực bị ảnh hưởng; Tổ chức họp bàn phương án mở cống tiêu Ngô Đạo để sớm ổn định đời sống người dân...