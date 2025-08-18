Xả súng ở New York, hàng loạt người thương vong

Ba người thiệt mạng được cho là nam giới, lần lượt 19, 27 và 35 tuổi.

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của họ. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được các nghi phạm trong vụ xả súng.

“Chúng tôi tin rằng có đến 4 tay súng liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên hiện trường của chúng tôi hiện đã thu hồi được 42 vỏ đạn từ nhiều khẩu súng. Vỏ đạn dường như là từ các loại súng cỡ nòng 9 mm và 45 mm” - Ủy viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) Jessica Tisch thông báo.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ xả súng. Ảnh: CBS News

Danh tính các nạn nhân được giữ kín, chờ thông báo cho gia đình. Cuộc điều tra về vụ xả súng vẫn đang được tiến hành.

Cảnh sát tới hiện trường chỉ vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp 911 đầu tiên và tìm thấy 12 nạn nhân - bao gồm 9 nam và 3 nữ từ 16-61 tuổi bị trúng đạn bên trong hộp đêm.

Một đoạn video từ Brooklyn cho thấy các điều tra viên có mặt bên trong hộp đêm, với những vũng máu và mảnh kính vỡ trên sàn nhà.

Thị trưởng New York Eric Adams đã mạnh mẽ lên án vụ xả súng và nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để loại bỏ những khẩu súng bất hợp pháp khỏi đường phố. NYPD, các đối tác, cộng đồng tín ngưỡng và các đội quản lý khủng hoảng đã được huy động nhằm ứng phó với vụ việc này, cũng như làm việc với bạn bè và gia đình của các nạn nhân để ngăn chặn bất kỳ hành động trả thù tiềm tàng nào”.

Ủy viên Tisch mô tả vụ xả súng là "một điều khủng khiếp" và "bất thường", xét đến việc số vụ nổ súng và nạn nhân bị bắn thấp nhất trong 7 tháng đầu năm nay tại TP New York.

Đầu tháng 8, NYPD thống kê họ đã ghi nhận 412 vụ nổ súng và 489 nạn nhân bị bắn trong năm 2025, ít hơn mức thấp kỷ lục trước đó là 426 vụ nổ súng vào năm 2017.