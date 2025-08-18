Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xả súng ở New York, hàng loạt người thương vong

18-08-2025 - 08:06 AM | Tài chính quốc tế

Ba người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm ở quận Brooklyn, TP New York - Mỹ sáng 17-8 (giờ địa phương).

Ba người thiệt mạng được cho là nam giới, lần lượt 19, 27 và 35 tuổi.

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của họ. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được các nghi phạm trong vụ xả súng. 

“Chúng tôi tin rằng có đến 4 tay súng liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên hiện trường của chúng tôi hiện đã thu hồi được 42 vỏ đạn từ nhiều khẩu súng. Vỏ đạn dường như là từ các loại súng cỡ nòng 9 mm và 45 mm” - Ủy viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) Jessica Tisch thông báo.

Xả súng ở New York, hàng loạt người thương vong- Ảnh 1.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ xả súng. Ảnh: CBS News

Danh tính các nạn nhân được giữ kín, chờ thông báo cho gia đình. Cuộc điều tra về vụ xả súng vẫn đang được tiến hành.

Cảnh sát tới hiện trường chỉ vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp 911 đầu tiên và tìm thấy 12 nạn nhân - bao gồm 9 nam và 3 nữ từ 16-61 tuổi bị trúng đạn bên trong hộp đêm.

Một đoạn video từ Brooklyn cho thấy các điều tra viên có mặt bên trong hộp đêm, với những vũng máu và mảnh kính vỡ trên sàn nhà.

Thị trưởng New York Eric Adams đã mạnh mẽ lên án vụ xả súng và nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để loại bỏ những khẩu súng bất hợp pháp khỏi đường phố. NYPD, các đối tác, cộng đồng tín ngưỡng và các đội quản lý khủng hoảng đã được huy động nhằm ứng phó với vụ việc này, cũng như làm việc với bạn bè và gia đình của các nạn nhân để ngăn chặn bất kỳ hành động trả thù tiềm tàng nào”.

Ủy viên Tisch mô tả vụ xả súng là "một điều khủng khiếp" và "bất thường", xét đến việc số vụ nổ súng và nạn nhân bị bắn thấp nhất trong 7 tháng đầu năm nay tại TP New York.

Đầu tháng 8, NYPD thống kê họ đã ghi nhận 412 vụ nổ súng và 489 nạn nhân bị bắn trong năm 2025, ít hơn mức thấp kỷ lục trước đó là 426 vụ nổ súng vào năm 2017.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

Từ Khóa:
mỹ, xả súng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Qua mặt Mỹ và phương Tây, Nga âm thầm xây dựng nền ‘kinh tế ngầm’ mới trị giá ít nhất 51 tỷ USD

Qua mặt Mỹ và phương Tây, Nga âm thầm xây dựng nền ‘kinh tế ngầm’ mới trị giá ít nhất 51 tỷ USD Nổi bật

Không ai mua nhà, không ai 'nhảy việc': Xu hướng 'ngồi im' lan rộng khắp nền kinh tế số 1 thế giới, chuyện gì đang xảy ra?

Không ai mua nhà, không ai 'nhảy việc': Xu hướng 'ngồi im' lan rộng khắp nền kinh tế số 1 thế giới, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, tại sao mô hình GPT-5 của OpenAI liên tục bị chê bai là kém cỏi?

Được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, tại sao mô hình GPT-5 của OpenAI liên tục bị chê bai là kém cỏi?

07:20 , 18/08/2025
Hé lộ nội dung bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi Tổng thống Putin

Hé lộ nội dung bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi Tổng thống Putin

22:02 , 17/08/2025
Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

21:47 , 17/08/2025
Ông Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới

Ông Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới

20:25 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên