Xã Tam Hưng lọt top đầu thành phố về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Chiều 29-10, xã Tam Hưng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giải phóng mặt bằng và Tổng kết Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng đã thực hiện công tác GPMB với khối lượng lớn (phục vụ 13 dự án), với 19km2 diện tích phải GPMB (chiếm 65% tổng diện tích tự nhiên toàn xã). Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng trao thưởng tặng các tập thể. Ảnh: Bình Minh

Thông tin về công tác GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng Nguyễn Quang Luyện cho biết, toàn xã có diện tích thu hồi 1.367ha, liên quan đến 12 thôn và hàng nghìn hộ dân, hàng nghìn ngôi mộ và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Đến thời điểm này, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 1.312,4 ha, đạt 96%; đã lập, niêm yết công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với 1.172,5 ha, đạt 85,7%. Cùng với đó, xã phối hợp với chủ đầu tư đã tổ chức chi trả 8.577 tỷ đồng cho 5.457 hộ dân; đồng thời đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng các khu vực trọng điểm cho chủ đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hưng Nguyễn Thị Bích Thủy trao thưởng tặng các tập thể. Ảnh: Bình Minh

Về công tác thực hiện Chiến dịch tập trung cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Tam Hưng có tổng số thửa đất trên bản đồ 2 cấp là 17.948 thửa; trong đó, đất phi nông nghiệp là 14.536 thửa. Kết thúc chiến dịch (hết ngày 30-9), số thửa đất đã thu thập dữ liệu là 17.948/17.948 thửa, đạt tỷ lệ 100%; số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu là 17.948/17.948 thửa, đạt tỷ lệ 100%. Với kết quả này, Tam Hưng là 1 trong 4 đơn vị trên tổng số 126 xã, phường hoàn thành sớm nhất và được thành phố đánh giá cao.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Môi trường và Nông nghiệp xã Tam Hưng Dư Văn Dũng, kết quả thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho việc quản lý thông tin đất đai trên địa bàn; phục vụ việc rà soát, đối chiếu hồ sơ và từng bước hỗ trợ khai thác dữ liệu trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình triển khai cũng cho thấy vai trò của việc phối hợp giữa chính quyền xã, lực lượng trực tiếp thực hiện và cơ quan chuyên môn về đăng ký đất đai.

Tỷ lệ 100% nêu trên phản ánh khối lượng thửa đất đã thu thập dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu theo số liệu tổng hợp. Việc đánh giá mức độ đầy đủ, chính xác, thống nhất và khả năng khai thác của dữ liệu cần tiếp tục được kiểm tra, đối chiếu theo yêu cầu chuyên môn.

Cốt lõi của thành công là cán bộ tận tụy, nhân dân đồng thuận

Đánh giá về thành quả đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng khẳng định: “Những con số về công tác GPMB và Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động, quyết liệt trong từng nhiệm vụ, lấy tiến độ và kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả công việc” của cả hệ thống chính trị xã Tam Hưng”.

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy tiến độ các dự án và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao công tác quản lý đất đai, khai thác thông tin và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái trao thưởng tặng các tập thể. Ảnh: Bình Minh

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, các chủ trương không chỉ dừng lại ở định hướng mà đã được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, sự đồng hành và kịp thời tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ, sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, ngày lễ, với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ” để đẩy nhanh tiến độ thu thập dữ liệu và xây dựng dữ liệu đất đai; thực hiện kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện GPMB dự án.

“Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân xã Tam Hưng là yếu tố quan trọng góp phần quyết định thành công trong công tác GPMB và Chiến dịch tập trung cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Mặc dù việc triển khai các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế và đời sống, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách, nhân dân đã chia sẻ, chung tay cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ, vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Để hoàn thành khối lượng công việc còn lại, lãnh đạo xã Tam Hưng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của chủ đầu tư trong việc bảo đảm nguồn kinh phí kịp thời, đáp ứng tiến độ chi trả cho người dân, góp phần đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.