Xác định danh tính CEO và gia đình thiệt mạng trong vụ máy bay rơi xuống khu dân cư tại Mỹ

Vụ rơi máy bay Learjet ở Florida (Mỹ) vào Chủ Nhật (1/11) đã cướp đi sinh mạng của một gia đình 4 người đến từ Texas, hai người bạn và người bảo mẫu của họ - cùng với một cơ trưởng giàu kinh nghiệm và một cơ phó 20 tuổi.

Các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng được xác định là doanh nhân công nghệ triệu phú Adam Robinson (44 tuổi), người vợ Helen Sharp, cùng hai con nhỏ của họ là Emma (4 tuổi) và Charlie (2 tuổi), theo xác nhận từ anh trai của Robinson vào hôm thứ Hai (2/11).

Gia đình doanh nhân công nghệ triệu phú Adam Robinson

"Helen và Adam là một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu," anh trai của Robinson chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Cùng đi trên chuyến bay còn có hai người bạn là Rachael Reed và Charmi Fehr, cùng người bảo mẫu Anita Maria Apellido Cetina.

Rachael Reed và Charmi Fehr

Anita Maria Apellido Cetina

Báo The Post đã xác nhận cơ trưởng điều khiển chuyến bay là Jeff Gregory, 55 tuổi. Người ta nghe thấy ông đọc kinh trong đoạn ghi âm vô tuyến với Trạm Điều khiển Không lưu ở những giây cuối cùng trước khi chiếc chuyên cơ Learjet 60 trị giá 2 triệu USD lao xuống đất và vỡ tan bên ngoài một khu dân cư nhà di động.

Cơ phó là Nathalia Filgueiras, 20 tuổi, người đã nhận bằng lái máy bay khi còn học cấp ba. Cô được nghe thấy đang la hét và van xin trợ giúp trong liên lạc vô tuyến cuối cùng.

Nữ cơ phó 20 tuổi

Adam Robinson, làm việc tại Austin, là nhà sáng lập và CEO của các công ty phần mềm Retention.com và RB2B. Ông từng làm việc tại Lehman Brothers và Barclays Capital, theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn của ông.

"Adam và Helen là những người bố người mẹ tận tụy, còn Emma, 4 tuổi, và Charlie, 2 tuổi, là nguồn sáng của đời họ," theo bài đăng đại diện cho gia đình.

Hai người bạn của họ, Charmi và Rachael "luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần phiêu lưu. Họ yêu thương những người xung quanh một cách mãnh liệt, trọn vẹn và không hề do dự," bài tưởng niệm trên mạng xã hội viết.

Anita Maria "đã chăm sóc Emma và Charlie bằng sự dịu dàng và tận tụy, và cô ấy thực sự là một phần của gia đình. Cô ấy đã để lại cho chúng tôi một di sản về tình yêu thương và sự tận tụy vô điều kiện," tuyên bố tiếp tục. Helen là một nghệ sĩ gốm sứ, cô thường xuyên chia sẻ các video về tác phẩm của mình lên Instagram, cũng như hình ảnh của hai con nhỏ đáng yêu.

Các điều tra viên liên bang vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến chiếc chuyên cơ lao dốc từ trên không. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết vào hôm thứ Hai rằng máy bay đang bay qua vùng nhiệt độ -50 độ F (-45 độ C), bắt đầu bị đóng đóng băng và gặp rung lắc dữ dội.

Chiếc máy bay đã bắt đầu vỡ ra trước khi va chạm, làm mảnh vỡ văng ra trong bán kính nửa dặm, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) xác nhận trong một cuộc họp báo.

Các điều tra viên chưa xác định được liệu máy bay có hộp đen ghi âm buồng lái hay không hoặc liệu thiết bị này có còn nguyên vẹn sau tai nạn.

Họ cũng chưa xác định được vai trò cụ thể của Filgueiras khi cô tường thuật tình hình kinh hoàng theo thời gian thực về trạm điều khiển không lưu. Tuy nhiên, giọng nói của cô trong đoạn ghi âm không lưu hãi hùng có thể cho thấy cô không phải là người trực tiếp cầm lái, theo luật sư hàng không Zachary S. Gorwitz thuộc công ty Podhurst Orseck (đơn vị chuyên về các vụ tai nạn máy bay).

"Việc cơ phó 20 tuổi này là người phát liên lạc vô tuyến cho thấy nhiều khả năng cơ trưởng mới là người đang trực tiếp điều khiển máy bay," ông chia sẻ với The Post.

Nguồn: NYPost