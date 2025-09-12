Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xác định danh tính tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

12-09-2025 - 16:36 PM | Xã hội

Công an phường Hoà Bình xác minh được danh tính tài xế taxi bị người phụ nữ tố chặt chém 2,5 triệu đồng/cuốc xe khoảng 70km.

Chiều 12/9, chỉ huy Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng chức năng xác định được danh tính tài xế taxi vụ người phụ nữ tố bị ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về quê.

Tuy nhiên, danh tính người này chưa được lực lượng chức năng tiết lộ.

Xác định danh tính tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe- Ảnh 1.

Bà Ly khóc nức nở kể lại vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) khóc nức nở khi kể việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70 km.

Theo nội dung bà Ly chia sẻ, ngày 11/9, bà đón xe từ bến xe Mỹ Đình để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Một người đàn ông chủ động tiếp cận, kéo ba lô và trấn an " tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì" , rồi đưa bà lên xe.

Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa và đòi 3,5 triệu đồng. Sau khi bà van xin, người này "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu rồi mới cho xuống.

Ngay sau khi sự việc được lan truyền, Công an phường Hòa Bình tiếp nhận trình báo của bà Ly, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực.

Bà Ly là người dân tộc Mường, sống trong cảnh nghèo khó, chồng bệnh tật triền miên. Để có tiền mua thuốc cho chồng, bà Ly xuống Hà Nội làm thuê rửa bát tại một quán ăn, thu nhập chỉ 6 triệu đồng/tháng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

