Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Ngày 04/7/2025, qua công tác nắm tình hình trên các trang mạng xã hội, Công an phường Tân Thới Hiệp phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân phường liên quan tài khoản facebook do người tham gia ẩn danh đăng trên nhóm “VIỆT NAM 24H” với nội dung “clip chủ tiệm Tiger gaming trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (cũ) có hành động “tương tác” tồi tệ với 02 khách hàng là học sinh cấp 2”.

Tiệm game nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Công an phường tiến hành rà soát và xác định được địa điểm xảy ra vụ việc là tại quán Internet Tiger Gaming, có địa chỉ 98C Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 58, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vào khoảng 02 giờ 30 phút, sáng ngày 23/3/2025.

Theo báo cáo của Công an phường qua rà soát từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, không có ai trình báo vụ việc trên. Công an phường phối hợp Tổ địa bàn Phòng PC02 tiến hành rà soát, xác minh xác định được 02 em bị đánh trong đoạn clip, gồm:

- H.T.L, (sinh ngày 02/4/2011),

- V.M.H. (sinh ngày 14/3/2012).

Công an phường tiến hành làm việc nhưng L. có mặt tại địa phương, H. đi chơi chưa về. Công an phường mới làm việc, ghi lời khai các nhân viên quán Internet Tiger Gaming được biết nguyên nhân của sự việc là do hai thanh niên trên ở trong phòng game không đăng nhập tài khoản do chính mình mà lấy tài khoản của người khác để sử dụng nên nhân viên đã nhắn tin qua Zalo cho chủ quán là Nguyễn Vũ Hảo (sinh năm 1995).

Khi Nguyễn Vũ Hảo về gặp 2 thiếu niên thì xảy ra sự việc như trong đoạn clip.

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Công an phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra các điều kiện hoạt động theo quy định đối với quán Internet Tiger Gaming, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếu có.