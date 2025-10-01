Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball

01-10-2025 - 20:26 PM | Xã hội

Ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đang bị kiểm tra, xác minh về việc không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball.

Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball- Ảnh 1.

Ông P.T.P. (ngoài cùng bên phải) bị nghi ngờ khi không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 1/10, một lãnh đạo Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, đang kiểm tra, xác minh việc ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+".

Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu. Thời gian tổ chức lớp từ ngày 6-8/9/2025. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tuy nhiên, ông P. bị một số người dân phản ánh, nghi ngờ đã không tham gia lớp bồi dưỡng trên, mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai. Một số hình ảnh được người dân phát tán cho thấy thời điểm tổ chức lớp bồi dưỡng trên trùng với ngày giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức.

Trong khi đó, ông P. từ chối trao đổi với phóng viên Tiền Phong , đồng thời nói “đặt lịch làm việc với Chánh văn phòng của xã”.

Theo Tiền Lê

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999 Nổi bật

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025 Nổi bật

Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai

Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai

19:59 , 01/10/2025
Bộ Chính trị bổ nhiệm nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị bổ nhiệm nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

19:46 , 01/10/2025
Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to

Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to

19:08 , 01/10/2025
Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

17:49 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên