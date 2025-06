Xác nhận độc quyền: Concert G-Dragon tại Mỹ Đình vào tháng 11 năm nay!

Chiều 23/6, mạng xã hội rộ tin G-Dragon sẽ mang World Tour Übermensch đến Hà Nội cuối năm nay. Thông tin lan truyền từ 1 page tin tức phổ biến với giới trẻ, được fandom G-Dragon tại Việt Nam chia sẻ rầm rộ. Cụ thể, G-Dragon sẽ tổ chức 2 đêm Übermensch tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 8-9/11 - Phase 4. Đính kèm là hình ảnh chụp từ story của người được cho là đại diện Applewood tại Việt Nam. Applewood là đơn vị khai thác World Tour Übermensch, vừa qua đã tổ chức hàng loạt concert ở các điểm diễn Đông Nam Á như Bulacan (Phillippines), sắp tới là Bangkok (Thái Lan).

Rộ tin G-Dragon tổ chức concert ở Hà Nội tháng 11

Ảnh chụp được cho là story của đại diện Applewood Việt Nam

Applewood là đơn vị khai thác concert G-Dragon tại Đông Nam Á

Xác nhận độc quyền với chúng tôi, đại diện Applewood cho biết Việt Nam sẽ được xướng tên trong phase 4 của World Tour Übermensch. Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho tháng 11 năm nay, hiện chỉ chờ phía G-Dragon công bố thông tin và lịch mở bán vé.

G-Dragon công bố phase 3 tới tháng 9/2025

Trước đó, thông tin G-Dragon tổ chức concert riêng tại Mỹ Đình tháng 11 đã rầm rộ một thời gian. Tuy nhiên, trong phase 3 mà công ty G-Dragon công bố, lại chưa xướng tên Hà Nội. Ở chặng này, G-Dragon dự kiến sẽ tổ chức 4 đêm concert lại 4 thành phố, bao gồm Newark, Las Vegas, Los Angeles (Mỹ) và một đêm ở Paris (Pháp). Phase 3 bắt đầu từ ngày 22/8 đến 20/9/2025.

Thông báo này cũng khiến fan Việt thất vọng vì 1 chi tiết. Trên trang Instagram @famplusdotcom (FAM) - kênh chính thức cập nhật lịch trình của G-Dragon, thường ekip sẽ đăng liên tục 3 tấm ảnh mỗi khi công bố chặng mới cho tour. Ở 2 chặng đầu, luôn đính kèm chữ "and more" (thêm nữa), ngụ ý tour vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên ở cập nhật mới nhất, lại không có chữ "and more" nào mà chỉ là ký hiệu Übermensch gọn lỏn. Chi tiết này khiến fan Việt nghi ngờ liệu có phải show tại Paris ngày 22/8 là show cuối cùng của tour lần này hay không.

Anh bật mí còn "túi mù" chưa tiết lộ

Đến rạng sáng 17/6 (giờ Việt Nam), G-Dragon lại tự mình khiến fan Việt khấp khởi chờ mong. Trên Instagram gần 25 triệu người theo dõi, thủ lĩnh BIGBANG đăng lại ảnh Phase 3 World Tour kèm dòng mô tả vẫn còn concert ở 3 thành phố tại Mỹ, 1 thành phố ở châu Âu và một “secret” chưa công bố.