Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức vận hành taxi điện 7 chỗ, màu nhận diện khác hoàn toàn

21-10-2025 - 11:28 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 21/10, Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 7 chỗ Xanh SM Limo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với 100% xe sử dụng là dòng VinFast Limo Gree.

Xanh SM Limo là dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài.

Toàn bộ xe thuộc Xanh SM Limo là dòng xe MPV 7 chỗ thuần điện mới, đang bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam – Limo Green. Xe được sơn màu ghi xám hoặc đen theo định vị cao cấp, dễ nhận diện và phân biệt với Xanh SM Car (xanh lục lam) và Xanh SM Premium (xanh lục lam phối ghi xám).

Limo Green được trang bị tiện nghi với màn hình trung tâm 10,1 inch, điều hòa tự động một vùng có cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cùng hệ thống lọc không khí giúp khoang xe luôn thoáng sạch. Động cơ điện cầu trước công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm cho khả năng vận hành mạnh mẽ, tăng tốc ổn định kể cả khi đủ tải. Pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 450 km/lần sạc, thời gian sạc từ 10% đến 70% trong khoảng 30 phút giúp đảm bảo phục vụ hành khách trên những hành trình dài.

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức vận hành taxi điện 7 chỗ, màu nhận diện khác hoàn toàn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Toàn cầu Công ty GSM cho biết: “Xanh SM Limo không chỉ là một dịch vụ mới trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của chúng tôi, mà còn là một bước tiến trong cách người Việt Nam trải nghiệm hành trình di chuyển mỗi ngày. Thông qua Xanh SM Limo, chúng tôi muốn tạo ra một chuẩn mực dịch vụ mới, nơi công nghệ, sự tinh tế và bản sắc văn hóa Việt cùng hội tụ trên từng chuyến xe. Chúng tôi cũng sẽ sớm lan tỏa trải nghiệm di chuyển cao cấp này ra khu vực và thế giới, khẳng định năng lực và khát vọng tiên phong của thương hiệu Việt trên bản đồ giao thông xanh toàn cầu”.

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức vận hành taxi điện 7 chỗ, màu nhận diện khác hoàn toàn- Ảnh 2.

Dịch vụ taxi điện 7 chỗ mở rộng hệ sinh thái di chuyển thuần điện của Xanh SM

Xanh SM Limo là dịch vụ tiếp theo trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện Xanh SM, với các lựa chọn gồm taxi 4 chỗ (Xanh SM Car, Xanh SM Premium), taxi sân bay (Xanh SM Airport), xe hai bánh (Xanh SM Bike), giao hàng (Xanh SM Express), giao đồ ăn (Xanh SM Ngon).


Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

