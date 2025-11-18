Xanh SM tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng





Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM - Xanh SM) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (4/11/2025), Xanh SM tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Nam (2%); ông Phạm Nhật Vượng (95%) và bà Phạm Thu Hương (3%).

Hiện, ông Phan Thành Long (SN 1973) vẫn đang là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Không chỉ Xanh SM, nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Vingroup cũng tiến hành tăng vốn thời gian gần đây. Cụ thể, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal mới đây công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trong bản công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/11/2025.

Theo đó, VinMetal tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc tăng vốn, VinMetal cũng bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng Giám đốc công ty. Còn ông Nguyễn Việt Quang là Chủ tịch HĐQT.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được thành lập ngày 10/10/2025 với số vốn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm 98% cổ phần, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn.

VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, ngày 23/10/2025, Công ty CP Năng lượng VinEnergo đã có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Sau khi tăng vốn, doanh nghiệp cũng đã có công bố thay đổi về ngành nghề kinh doanh. Theo bản công bố ngày 6/11/2025, doanh nghiệp này có 9 ngành nghề, nổi bật là sản xuất điện; sản xuất thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; truyền tải điện và phân phối điện...

Đáng chú ý, VinEnergo đăng ký thêm hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện là bán buôn điện và bán lẻ điện.

Được thành lập từ tháng 3/2025, Công ty CP Năng lượng VinEnergo là thành viên phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.



