Xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà hàng xóm có phạm luật không?

14-09-2025 - 19:34 PM | Bất động sản

Muốn mở cửa sổ sang nhà hàng xóm, phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và tuyệt đối không được xâm phạm đời sống riêng tư của họ.

Điều 178 Bộ luật Dân sự quy định: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Ảnh minh họa

Như vậy, khi xây nhà, chủ sở hữu được làm cửa sổ nhìn trổ sang nhà bên cạnh khi đáp ứng điều kiện theo pháp luật xây dựng. Cụ thể:

Theo quy chuẩn Việt Nam tại Quyết định 04/2008/QĐ-BXD:

Từ tầng hai trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi. Chỉ được mở các cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2 m

Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh. Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.

Trong trường hợp có thỏa thuận được mở cửa thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2 m có thể được mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép dưới cao hơn mặt sàn ít nhất 2 m.

Khi thỏa thuận bị hủy bỏ, việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử


Theo Minh Minh/VTC News

VTC News

