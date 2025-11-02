Xây dựng Hòa Bình miễn nhiệm Tổng giám đốc

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 31/10/2025.



Trước một ngày, ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm đồng thời vị trí Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc vì lý do cá nhân.

Sau khi miễn nhiệm ông Lê Văn Nam, HĐQT HBC giao ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách điều hành hoạt động của công ty cho đến khi có quyết định chính thức về nhân sự cho vị trí này.

Ông Lê Văn Nam

Ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP HCM. Giai đoạn 2001 - 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của HBC.

Giai đoạn 2014 - 2019, ông Nam đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ông được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc từ 1/6/2023.

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2025, ông Lê Văn Nam đã thoái sạch vốn tại HBC. Cụ thể, ông Nam đã bán ra toàn bộ 123.700 cổ phiếu HBC trong ngày 5/6/2025, qua đó không còn sở hữu cổ phần nào tại Xây dựng Hòa Bình.

Cách đây không lâu, Xây dựng Hoà Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Văn Trà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2025. Trước đó, ngày 11/9/2025, HĐQT HBC đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng gám đốc đối với ông Đinh Văn Thanh theo nguyện vọng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận 2.759 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm lần lượt 42% và 71% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 30% mục tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành 67% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2025, công ty còn lỗ luỹ kế 2.082 tỷ đồng.