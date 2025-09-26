Xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc

Quảng Trị lấy công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và logistics làm động lực tăng trưởng - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2020-2025

Theo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, trong giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt, từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành đồng bộ, đạt được kết quả khá toàn diện. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với việc giảm 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 186 đơn vị cấp xã. Chính quyền hai cấp nhanh chóng ổn định, hoạt động ngày càng hiệu quả, minh bạch, chuyên nghiệp. Vai trò tích cực của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thiên tai, dịch bệnh...

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,8%/năm, trong đó, năm 2025 dự kiến tăng 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 79,1 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020. Đã khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch, dịch vụ, năng lượng, kinh tế rừng, biển.

Ngành công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo, chế biến - chế tạo, đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực công nghiệp bình quân đạt 10,2%/năm. Các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Du lịch khởi sắc và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ; nhiều sản phẩm, khu, điểm du lịch tầm cỡ được đưa vào khai thác, từng bước nâng cao vị thế Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang kinh tế nông nghiệp, phát triển bền vững, sinh thái, xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả. Địa phương đã phát huy thế mạnh về bán tín chỉ carbon rừng; độ che phủ rừng đạt khoảng 61,5%. Công tác chống khai thác IUU được đẩy mạnh, phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Diện mạo nông thôn khởi sắc và có nhiều đổi mới.

Trong 5 năm qua, Quảng Trị đã huy động được gần 290.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, tăng 1,8 lần so với giai đoạn trước. Nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng được khởi công, trong đó có cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, mở ra không gian phát triển mới.

Văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đời sống Nhân dân được cải thiện. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở được chỉ đạo, triển khai quyết liệt; hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025. Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

Đảo Cồn Cỏ với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển - Ảnh: VGP/Nhật Anh

4 trụ cột chiến lược: Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh

Sau khi hợp nhất với Quảng Bình, Quảng Trị đứng trước thời cơ, vận hội mới khi không gian phát triển được mở rộng từ đất liền đến biển, đảo, diện tích tự nhiên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành lớn nhất cả nước; có địa thế quan trọng về quốc phòng, an ninh; là cầu nối giữa hai miền đất nước, giữa Việt Nam với một số tỉnh nước bạn Lào,… cho phép khơi thông nguồn lực, giải phóng tiềm năng để bứt phá trong những năm tới.

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ I xác định mục tiêu giai đoạn 2025-2030: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tăng trưởng xanh. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới; khai thác tiềm năng và lợi thế của hành lang kinh tế Đông - Tây để phát triển kinh tế và thương mại. Chú trọng phát triển nguồn lực con người và các giá trị văn hóa, lịch sử; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung. Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Quảng Trị sẽ tập trung phát triển kinh tế, xã hội theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với 4 trụ cột phát triển về "Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh".

Về kinh tế, Quảng Trị phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9 - 10%/năm. Giai đoạn 2026 - 2030, thu ngân sách đạt 75-80 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 500 - 520 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đạt 227 - 238 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 137 - 145 triệu đồng.

Du khách đến tham quan Di tích lịch sử cầu Hiền Lương-Bến Hải - Ảnh VGP/Nhật Anh

5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Quảng Trị xác định tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vận hành tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và logistics làm động lực tăng trưởng. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ chất lượng cao. Tập trung hình thành các cực tăng trưởng gắn với Khu kinh tế Hòn La và Khu kinh tế Đông Nam; phát huy vai trò 2 cảng biển nước sâu, 2 cảng hàng không, các cửa khẩu quốc tế và hệ thống giao thông trục dọc, trục ngang để mở rộng không gian phát triển và kết nối liên vùng, liên quốc gia. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

Thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Xây dựng và vận hành hiệu quả hạ tầng số đồng bộ, nền tảng dữ liệu lớn; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế, quản lý đô thị và sản xuất nông nghiệp…

Tiếp tục phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển mạng lưới y tế theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, tạo việc làm bền vững.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh con người.