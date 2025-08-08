Xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp để biến động không còn đáng sợ

Vậy làm sao để bắt đầu tích lũy mà không cảm thấy áp lực? Những gợi ý sau sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình này một cách dễ dàng hơn.

Quỹ dự phòng – Khoản "phòng thân" để vững vàng trước biến động

Khác với tiền tiết kiệm dành cho mục tiêu cụ thể (mua nhà, mua xe,...), quỹ dự phòng giúp bạn ứng phó kịp thời khi rủi ro xảy ra mà không cần vay mượn hay bán tài sản. Nhờ đó, nhịp sống của gia đình vẫn ổn định và kế hoạch tương lai cũng không bị ảnh hưởng.

Tùy theo mức sống và thu nhập, bạn có thể xây dựng quỹ dự phòng tài chính theo 2 cách đơn giản:

Tích lũy số tiền đủ chi tiêu trong 3 - 6 tháng phòng khi mất thu nhập hoặc gặp biến cố trong cuộc sống.



Trích đều đặn 5% - 15% thu nhập mỗi tháng để chủ động đối phó với các tình huống bất ngờ như ốm đau, bệnh tật, tai nạn,...

Xây dựng quỹ dự phòng tài chính "tưởng khó mà dễ"

Nhiều người nghĩ lập quỹ dự phòng là việc to tát, khó thực hiện. Nhưng thực tế, chỉ cần áp dụng nguyên tắc "tích tiểu thành đại", bạn có thể bắt đầu từ con số 0. Thay vì đợi chi tiêu xong mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm, bạn nên ưu tiên trích trước khoảng 10% – 20% thu nhập ngay khi nhận lương và chuyển vào một tài khoản riêng. Chỉ cần duy trì đều đặn 2 triệu đồng mỗi tháng, sau 1 năm, gia đình bạn đã có trong tay 48 triệu đồng - khoản dự phòng đáng kể mà không hề áp lực.

Đồng thời, để việc tích lũy trở nên nhẹ nhàng hơn, bạn có thể bắt đầu từ việc kiểm soát các khoản chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, lập quỹ dự phòng tài chính không đồng nghĩa với "thắt lưng buộc bụng" hay phải dè xẻn quá mức. Thay vào đó, bạn chỉ cần giảm bớt những khoản chi tiêu chưa thực sự cần thiết như mua sắm ngẫu hứng, xem phim cuối tuần,… Để làm được điều đó, bạn có thể bắt đầu bằng cách ghi chép, phân bổ chi tiêu theo từng nhóm như:

(1) Những khoản bắt buộc trong tháng (tiền nhà, điện nước, học phí,…).

(2) Các khoản linh hoạt có thể cân nhắc hoặc dời lại.

(3) Những chi tiêu có thể cắt giảm hoặc loại bỏ nếu không cần thiết.

Khi hiểu rõ dòng tiền đang "đi" về đâu, bạn có thể kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn, tránh mua sắm không cần thiết và lãng phí vào những món hàng ít sử dụng hoặc dễ bị bỏ quên.

Khi kiểm soát chi tiêu hiệu quả, bạn còn có thể tích lũy để thực hiện các dự định tương lai.

Không chỉ là trích thu nhập - Hãy tối ưu quỹ dự phòng thông minh hơn

Khi biến cố xảy ra, điều không ai mong muốn là để người thân phải xoay xở trong lo lắng. Vì vậy, quỹ dự phòng rủi ro nên được xây dựng từ sớm và đủ vững để trở thành điểm tựa tài chính khi cần. Ngoài việc trích một phần thu nhập hàng tháng, bạn có thể kết hợp thêm các giải pháp như đầu tư, gửi tiết kiệm hoặc tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ là giải pháp hiệu quả giúp bạn phòng ngừa rủi ro với khoản chi trả kịp thời khi gia đình cần đến nhất.

Với cam kết đồng hành lâu dài, Prudential mang đến những giải pháp bảo vệ tài chính thiết thực cho mỗi gia đình. Nổi bật trong đó là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA giúp bạn dự phòng biến cố với số tiền bảo hiểm gấp mấy chục lần mức phí cơ bản. Nhờ đó, bạn có thể kịp thời đảm bảo tài chính khi cần thiết, không để gia đình rơi vào cảnh vay mượn hay xáo trộn cuộc sống.

Đặc biệt, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA mang đến 2 lựa chọn kế hoạch (cơ bản và nâng cao), giúp bạn linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn cuộc sống. Sản phẩm còn tích hợp quyền lợi đầu tư, quyền lợi thưởng khác giúp người tham gia tích lũy tài sản bền vững. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với danh mục bảo hiểm bán cùng đa dạng, dễ dàng mở rộng phạm vi bảo vệ với chi phí hợp lý.

Với sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA, mỗi đồng phí đều được tối ưu để mang lại giá trị bảo vệ tối đa, giúp bạn an tâm trước rủi ro, vững bước cho tương lai.

Dù không thể tránh khỏi biến động, bạn vẫn có thể chủ động đối mặt bằng sự chuẩn bị kỹ càng. Một quỹ dự phòng tài chính vững vàng không chỉ mang lại cảm giác an tâm trước bất trắc, mà còn tiếp thêm động lực để bạn chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Không những vậy, đây còn là món quà thầm lặng bạn dành cho người thân, giúp họ an tâm vững bước, dù cuộc sống có bao nhiêu đổi thay phía trước.