Xây dựng thương hiệu thời trang bán hơn 10 triệu đồng/váy vẫn được săn đón, NTK Helene Hoài: “Tôi tự tin có thể phục vụ bất cứ khách hàng cao cấp nào”

20 năm trước, NTK Helene Hoài là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc phát triển kinh doanh thời trang thiết kế tại Hà Nội. Với tâm niệm, không đặt nặng vấn đề tiền bạc và kinh doanh, chị miêu tả chặng đường khởi nghiệp của mình bằng hai chữ "thuận lợi" và "hạnh phúc". Giờ đây, chị và thương hiệu của mình được biết tới trong việc xây dựng hình tượng phong cách nữ doanh nhân hiện đại.



Ngồi nhớ về hành trình 2 thập kỷ gắn bó với nghề, chị cho rằng nhờ quãng thời gian "êm đềm" đã qua mà Helene Hoài ở hiện tại dám có những bước tiến xa hơn, đột phá hơn những gì từng mong đợi.

Cách đây 20 năm, các cửa hàng may đo thiết kế ở HN còn thưa thớt. Động lực nào đã giúp chị khởi nghiệp với 1 thương hiệu mang tên mình ngay khi mới ra trường?

Ngay từ khi mới ra trường, tôi đã ấp ủ làm thương hiệu thời trang riêng cho mình. Vào thời điểm đó, quyết định này của tôi gần như đi ngược với số đông bạn bè nhưng tôi không thấy quá lo lắng hay sợ hãi vì cuộc sống của tôi khá dễ chịu và thoải mái.

Khi đưa ra quyết định này, tôi không suy nghĩ được hay mất mà chỉ mong muốn thực hiện mục tiêu của bản thân. Cũng chính vì thế nên khi mới mở tiệm, tôi không định hướng mình sẽ kinh doanh thương hiệu này hay đặt nặng vấn đề làm sao để việc kinh doanh tốt lên mà thực sự chỉ làm vì đam mê thôi.

Nhiều người cũng hỏi tôi, vì sao lại chọn cái tên Helene Hoài. Hoài vì tôi muốn mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, nghĩa của nó rất là buồn, mang nhiều hoài niệm, không giống với tính cách của tôi lắm. Tôi có một cô bạn thân du học bên Pháp. Cô ấy bảo, tớ trông cậu lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trần đầy sức sống. Cái tên buồn không hợp với cậu chút nào. Vậy là cô ấy gọi tôi là Helene, từ này là chỉ một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc, có cuộc sống viên mãn.

Thời đó, tên nước ngoài chưa phổ biến nhưng tôi vẫn quyết định lựa chọn Helene Hoài cho thương hiệu cá nhân của mình và may mắn là tới giờ, cái tên này được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước biết tới.

Xây dựng thương hiệu riêng chỉ vì đam mê mà không đặt nặng vấn đề tài chính, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Tôi luôn luôn làm những thứ nằm trong vùng an toàn của mình, do đó tôi không gặp quá nhiều khó khăn Còn thuận lợi thì vào thời điểm đó, việc một nhà thiết kế mở tiệm và bán sản phẩm tự may ở Hà Nội là rất hiếm. Vì chỉ có tôi làm thời trang theo kiểu riêng biệt như thế nên lượng khách hàng của tiệm rất đông. Ngày nào, tôi cũng nói chuyện và tiếp xúc với khoảng 20 - 30 khách hàng. Nhờ kinh doanh thuận lợi nên tiền đổ vào nhiều hơn rất nhiều so với tiền chi ra nên tôi cũng không phải lo lắng về tài chính. Tôi nghĩ đó là một điều may mắn. Nếu như khởi nghiệp ở thời điểm hiện tại mà không nghĩ đến vấn đề tài chính thì rất khó để thương hiệu có thể tồn tại.

Bắt đầu từ khi nào chị định hình rằng mình sẽ làm những thiết kế thời trang cho những nữ doanh nhân?

5 năm sau khi khởi nghiệp, tôi đã bắt đầu chinh phục tập khách hàng này. Thực ra, tôi không lựa chọn mà chính khách hàng lựa chọn tôi thiết kế cho họ. Khi mới ra trường và xây dựng thương hiệu riêng, tôi thiết kế những gì mình yêu thích. Lúc đó, với sự tươi mới của tuổi trẻ, tôi có nhiều thiết kế mang tính trẻ trung và độc đáo nhưng vẫn giữ được sự nữ tính, quyến rũ của người phụ nữ. Có lẽ vì thế nên những sản phẩm của tôi thu hút được rất nhiều khách hàng là những nữ doanh nhân.

Mỗi ngày, tôi nói chuyện và trao đổi với họ để cho ra những thiết kế như mong muốn. Dần dần, lượng khách đặt hàng thiết kế của tôi ngày càng nhiều. Họ tìm đến và nhờ tôi giúp họ đẹp hơn. Càng thiết kế, tôi càng cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Tôi rất hạnh phúc vì giúp cho nhiều khách hàng tự tin hơn trong việc và cuộc sống. Từ đó, tôi mới lựa chọn mình sẽ làm những thiết kế thời trang cho những nữ doanh nhân.

Trải qua quãng thời gian 15 năm, họ trở thành tệp khách hàng ruột của thương hiệu và gắn bó dài lâu. Tôi cũng nhận thấy, khách hàng của mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi suy thoái kinh tế hay sự biến đổi của thị trường. Vì thế, trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thương hiệu của tôi vẫn vững vàng và liên tục có những sản phẩm mới để phục vụ khách hàng trong phân khúc này.

Chị giữ chân tập khách hàng mà bất cứ NTK nào cũng mong muốn này bằng cách nào?

Có 2 yếu tố để Helene Hoài giữ chân được khách hàng. Một là tôi không đặt yếu tố tài chính lên đầu mà luôn cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng sự chân thành và tận tâm của mình. Khách hàng của tôi là những người có tri thức và tài chính, do đó yêu cầu của họ cũng cao hơn nên chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ đẳng cấp nhất để có thể khiến họ hài lòng.

Yếu tố thứ hai là tôi luôn học hỏi và nâng cấp bản thân mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi, tôi học tất cả những gì mà tôi có thể học được từ xu hướng mốt, cách thiết kế... để có thể nâng tầm và tạo ra những sản phẩm tốt hơn.

Mức giá trung bình cho các sản phẩm hiện tại là bao nhiêu?

Tôi có 3 mức giá cho các sản phẩm của mình, lần lượt là khoảng 3 triệu, 4,5 - 5 triệu và 10 - 20 triệu đồng. Mức giá này phụ thuộc vào từng thiết kế và chất liệu được sử dụng. Những sản phẩm có chất liệu cao cấp hay thiết kế cầu kỳ hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao thì sẽ có giá cao hơn.

3 mức giá này cũng tương ứng với 3 phân khúc khách hàng. Nhờ đó, mọi người có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp tùy theo nhu cầu của bản thân. Tại Helene Hoài, tỷ lệ phân khúc cao cấp bán được nhiều hơn, chiếm khoảng 50%.

Lý do nào khiến chị tự tin đưa ra những mức giá cao như vậy cho các sản phẩm của mình?

Ngoài việc sản phẩm của Helene Hoài là những sản phẩm được thiết kế đặc biệt, không sản xuất đại trà thì nguyên liệu cũng là yếu tố khiến cho giá thành sản phẩm cao hơn. Tôi luôn chọn chất liệu tự nhiên để bảo vệ làn da của người dùng và mang lại sự dễ chịu khi mặc. Những nguyên liệu này đều làm từ sợi tự nhiên nhập ngoại nên có giá rất đắt. Có những tấm vải giá hơn 1 triệu/m. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà tôi tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp và sang trọng nên rất được khách hàng yêu thích và tin dùng. Bản thân tôi cũng chỉ sử dụng những sản phẩm do mình thiết kế.

Có bao giờ chị cảm thấy áp lực khi phục vụ nhóm khách hàng cao cấp không?

Không đâu (cười). Tôi luôn quan niệm rằng mình là ai để bán hàng cho ai. Tôi là người phụ nữ có tri thức, có điều kiện về kinh tế, có sự văn minh, có kinh nghiệm về thời trang và tôi tự tin bản thân có thể phục vụ bất cứ khách hàng cao cấp nào.

Hiện tại Helene Hoài đang có 2 showroom, 50 nhân công. Chị có bị mâu thuẫn giữa việc một bên là sự thăng hoa của NKT và một bên là cơm áo gạo tiền cho nhân viên hay không?

Là một NTK, tôi luôn mong muốn thiết kế ra những sản phẩm đẹp, bay bổng, lãng mạn với chất lượng cao cấp nhất. Tuy nhiên, những sản phẩm ấy chưa chắc là những sản phẩm ăn khách.

Hơn nữa, giá cũng thường cao hơn và nhóm khách hàng cũng rất kén nên tôi luôn cân bằng ở giữa để làm sao vừa có những sản phẩm có tính nghệ thuật cao hơn, thời thượng hơn, vừa có những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của chị em hàng ngày.

Bên cạnh đó, tôi cũng có đội ngũ nhân sự lâu năm, giàu kinh nghiệm và rất tâm huyết để hỗ trợ đắc lực cho tôi trong việc quản lý và vận hành, để tôi có thể thoả sức bay bổng với những thiết kế nhưng cũng phần nào cân đối được với kinh doanh.

Đó cũng là lý do mà sau 20 năm, chị quyết định lần đầu tham gia Vietnam International Fashion Week?

Khi nằm trong vùng an toàn quá lâu, chúng ta sẽ ngại thay đổi. Trước đó, tôi quá đắm chìm với công việc, luôn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc trong cuộc sống của mình nên không tiếp nhận thêm những điều mới.

Thế nhưng ở hiện tại, tôi đã đón nhận lối tư duy khác. Tôi muốn mình đã làm thì phải làm tất cả những gì tốt nhất, mang đến nhiều giá trị nhất. Do đó, sau BST "Mother Land" tại VC Fashion Show "Bước chân di sản", tôi tiếp tục tham gia Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2022.

Lần đầu tiên tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, cảm xúc của chị như thế nào?

Dù hoạt động trong nghề 20 năm nhưng vì là lần đầu tiên góp mặt trong tuần lễ thời trang quốc tế khiến tôi khá căng thẳng. Tôi nghĩ là làm show không hề đơn giản. Bản thân tôi không muốn mang lại sự thất vọng mà muốn đem đến fashion show những BST thời trang thực sự ý nghĩa, mang tính thời thượng, chuyên nghiệp cũng thể hiện tư duy thiết kế của bản thân.

Vì luôn theo đuổi sự chỉnh chu, muốn mọi thứ mình làm ra phải tốt nhất nên tôi đã cố gắng rất nhiều, dành ra 200% năng lượng của mình để làm 2 cái Fashion Show trong 3 tháng. Cả hai có cái sự khác biệt về concept nhưng đều mang lại kết quả tốt. Dù rất hài lòng nhưng bản thân tôi vẫn đặt ra những mục tiêu cao hơn để tiếp tục cố gắng.

Mục tiêu cao hơn mà chị nhắc đến là gì?

Đầu tiên, tôi muốn showroom của mình to hơn và chuyên nghiệp hơn để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Thứ hai là mở thêm cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh.

Với tất cả năng lượng, kiến thức và những kinh nghiệm mình có được về thời trang, tôi muốn cống hiến và làm ra những sản phẩm giúp cho nhiều người phụ nữ thành công hơn nữa. Với suy nghĩ đấy, tôi đặt mục tiêu mở rộng thương hiệu của mình, muốn Helene Hoài được nhiều người biết đến hơn nữa, xứng đáng với những giá trị cốt lõi đang có.

Tôi nghĩ với nội lực hiện tại, tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều so với những điều đã làm suốt 20 năm qua. Đây có thể gọi là bước đột phá trong sự nghiệp của tôi.

Là một nữ doanh nhân với 2 thập kỷ chinh chiến trên thương trường, chị định nghĩa thế nào là thành công?



Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về thành công. Còn đối với bản thân tôi, thành công là "sự giàu có" cả về tài chính, hạnh phúc, sự đam mê, sức khỏe và cả những mối quan hệ trong cuộc sống. Nếu một người chỉ có tiền bạc thì đó không phải thành công.

Tôi thấy ở thời điểm hiện đại, mọi người dần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, làm đầy thêm vẻ đẹp tri thức, tâm hồn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Đây mới là một quan điểm đúng về thành công.

Từ chị luôn toát ra nguồn năng lượng của sự trẻ trung và nhiệt huyết. Bí quyết nào giúp chị luôn giữ được sự tươi mới như thế?

Trước tiên là tôi luôn giữ tư duy tích cực và sống hướng thiện. Tôi luôn cố gắng học hỏi để nâng cấp bản thân và giữ một tâm hồn đẹp. Bên cạnh đó, tôi cũng theo đuổi lối sống lành mạnh như ăn các thực phẩm healthy và tập luyện thể thao thường xuyên.

Tôi nghĩ những điều đó là một trong những cách hiệu quả để mình có thêm năng lượng tươi trẻ.

Chị cân bằng công việc và cuộc sống gia đình như thế nào?

Tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và dành trọn hai ngày cuối tuần bên gia đình nhỏ của mình. Lối sống của tôi ảnh hưởng bởi chồng nên mang hơi hướng phong cách sống của người Pháp. Tôi tập trung tối đa cho công việc của mình, nhưng ngoài thời gian làm việc, tôi luôn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng phút giây với gia đình. Tôi cũng ưu tiên việc nâng cao đời sống tinh thần hơn là giá trị tiền bạc.

Việc sắp xếp thời gian hợp lý cũng là quy tắc giúp tôi duy trì cuộc sống ấm êm thay vì mải mê công việc rồi bỏ bê con cái gia đình. Có một điều khá may mắn là bên cạnh tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự làm việc rất nhiệt huyết nên tôi có thể chỉ đạo từ xa mà không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nhờ đó mà tôi không bị mất năng lượng và có sự thành công trong công việc dù khi ở nhà hay đi làm.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, tôi đang có sự thăng hoa trong cả công việc và cuộc sống. Sau nhiều năm làm việc âm thầm, tôi đang muốn bung sức mình hơn nữa và có gắng mang lại nhiều giá trị hơn cho công đồng, cho khách hàng và cho sự nghiệp thời trang nhiều năm gầy dựng của mình.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!