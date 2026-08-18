Xây gác mái để ngâm mình, tập yoga: Xu hướng sống sướng của người 30s

Nếu trước đây gác mái thường được tận dụng làm kho chứa đồ, phòng phụ hoặc đơn giản là một phần diện tích bị bỏ quên, thì với một bộ phận người ở tuổi 30s, nơi này đang có một vai trò khác: một căn phòng chỉ dành cho chính mình.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, không khó bắt gặp những người ở độ tuổi 30 cải tạo gác mái thành phòng đọc, phòng ngủ, góc tập yoga, nơi ngâm mình thư giãn hay đơn giản là một khoảng không gian để đóng cửa lại và ở một mình. Điểm chung của những căn gác này không nằm ở diện tích hay cách bài trí, mà ở một nhu cầu khá rõ: giữa một ngôi nhà phục vụ rất nhiều nhu cầu chung, họ muốn có một nơi không cần phải “chia sẻ” với bất kỳ ai.

Không gian riêng tư trong chính ngôi nhà của mình

Qi, một người làm nội dung về nhà cửa trên Xiaohongshu đã cải tạo gác mái trong căn biệt thự của mình thành phòng đọc. Lấy cảm hứng từ quan niệm “một căn phòng chỉ thuộc về mình”, cô biến nơi này thành không gian riêng để đọc sách và nghỉ ngơi.

Căn phòng trên gác mái của Qi. Ảnh: Xiaohongshu.

Những ngày trời đẹp, cô nằm trên thảm, nhìn bầu trời qua cửa sổ mái; ngày mưa thì bật một chiếc đèn bàn nhỏ, đọc sách và nghe tiếng mưa. Với cô, đây giống như một góc nhỏ dành cho đời sống tinh thần.

Trong khi đó, Birdy cải tạo căn gác 29m2 thành phòng ngủ kết hợp khu vực thư giãn, thậm chí đưa cả bồn tắm vào trong. Buổi sáng, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ mái chiếu xuống; buổi tối, cô có thể ngâm mình trong nước ấm, kéo rèm, nằm trên giường xem máy chiếu. Một nơi vốn có thể trở thành kho chứa đồ lại được biến thành không gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống tại nhà.

Birdy đưa cả bồn tắm vào căn phòng gác mái. Ảnh: Xiaohongshu.

Với một người dùng Xiaohongshu khác, gác mái thậm chí còn được nâng lên thành một “dự án” riêng.

Ở tuổi 32, cô mua căn hộ tầng trên cùng rộng 75m2 mà nhiều người khác từng bỏ qua vì diện tích nhỏ. Sau đó, cô tự xây thêm một tầng loft bên trong, biến căn gác thành không gian hai tầng. Tầng trên được cô gọi vui là “thánh địa để ở một mình” - nơi có thể tách khỏi nhịp sinh hoạt bên dưới và tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Một căn phòng thiết kế theo sở thích riêng. Ảnh: Xiaohongshu.

Một trường hợp khác là cô gái sinh năm 1994, hiện sống một mình trong căn gác mái cùng chú mèo. Với cô, tuổi 30 không phải một “cột mốc khó khăn” mà là cánh cửa để trở về với chính mình. Căn gác trở thành nơi cô tập yoga, thư giãn, chăm sóc cơ thể và sống chậm lại. Phần mái dốc phía trên thậm chí được ví như một khoảng trời được thiết kế riêng.

Cô gái sinh năm 1994 này dùng đây là nơi đọc sách, tập yoga mỗi ngày. Ảnh: Xiaohongshu.

Nhìn vào những cách sử dụng khác nhau này, có thể thấy người 30s không nhất thiết cải tạo gác mái chỉ để tăng diện tích sử dụng. Điều họ tìm kiếm đôi khi là một thứ khó đo đếm hơn: một khoảng cách vừa đủ với phần còn lại của ngôi nhà.

"Adult hideaway" - người 30s cũng cần một "góc trốn"

Trong thiết kế nhà ở, có một khái niệm khá thú vị là "adult hideaway" hay "hideaway space", có thể hiểu đơn giản là một "góc trốn" dành cho người lớn. Nghe có vẻ hơi... trẻ con, nhưng thực tế đây lại là nhu cầu ngày càng dễ bắt gặp ở những người bước vào tuổi 30 - khi họ bắt đầu có nhiều thứ phải lo hơn, nhiều vai trò phải đảm nhận hơn và cũng cần một khoảng riêng rõ ràng hơn trong chính ngôi nhà của mình.

Bởi ở tuổi 30, một căn nhà hiếm khi chỉ còn là nơi để về ngủ. Đó có thể cùng lúc là nhà của hai vợ chồng, nơi trẻ con chơi đùa, chỗ bố mẹ làm việc, nơi cả gia đình ăn uống, tiếp khách, tập thể dục, nghỉ ngơi... Mỗi mét vuông đều có một chức năng, mỗi khoảng thời gian trong ngày đều có người cần đến mình. Nhà càng đầy đủ, cuộc sống càng bận rộn thì nhu cầu có một nơi không cần phải "đóng vai" lại càng rõ ràng.

Đó chính là lúc một hideaway space trở nên đáng giá. Không nhất thiết phải là một căn phòng lớn hay một khu vực được thiết kế cầu kỳ. Đó có thể là căn gác mái, tầng lửng, một phòng nhỏ, góc đọc sách cạnh cửa sổ, studio riêng hoặc đơn giản là phần diện tích trước đây bị bỏ trống. Điều quan trọng không nằm ở diện tích, mà ở cảm giác đây là nơi thuộc về riêng mình.

Ở đó, người ta có thể đọc vài trang sách, nghe nhạc, tập yoga, làm đồ thủ công, chăm cây, ngồi làm việc cho một dự án cá nhân, xem phim hoặc thậm chí chẳng làm gì cả. Không cần phải tận dụng khoảng thời gian ấy để trở nên năng suất hơn. Không phải lúc nào một không gian riêng cũng cần phục vụ một mục đích cụ thể. Đôi khi, giá trị lớn nhất của nó chỉ là cho phép một người được ngồi yên mà không bị ai gọi tên.

Ảnh: Xiaohongshu.

Đây cũng là điều khiến nhu cầu về "góc trốn" ở tuổi 30 khác với một căn phòng riêng khi còn trẻ. Nếu ngày trước, có một căn phòng riêng đơn giản là để có chỗ ngủ, học bài hay nghe nhạc, thì khi trưởng thành, một khoảng riêng lại trở thành cách để cân bằng giữa rất nhiều vai trò. Một người có thể vừa là vợ hoặc chồng, vừa là bố mẹ, nhân viên, chủ doanh nghiệp, người chăm sóc gia đình... nhưng khi bước vào căn phòng đó, họ chỉ cần là chính mình.

Đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, nhu cầu này càng dễ nhận thấy. Một ngôi nhà có thể được thiết kế rất tốt cho việc sinh hoạt chung, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thành viên đều muốn ở cạnh nhau mọi lúc. Có những lúc bố mẹ cần một khoảng yên tĩnh sau một ngày chăm con; có người muốn tập luyện một mình; có người chỉ muốn đọc sách, nghe nhạc hoặc ngồi trước cửa sổ 20 phút mà không phải xử lý thêm bất kỳ việc gì.

Vì thế, một căn gác mái vốn thường bị xem là phần diện tích khó sử dụng lại có thể trở thành vị trí lý tưởng cho kiểu không gian này. Nó nằm tách khỏi khu vực sinh hoạt chính, đủ riêng tư nhưng vẫn ở ngay trong nhà. Chỉ cần thêm ánh sáng phù hợp, một chiếc ghế thoải mái, bàn nhỏ, thảm, cây xanh hoặc những món đồ gắn với sở thích cá nhân, một khoảng không tưởng như "thừa" có thể biến thành nơi được sử dụng nhiều nhất.

Nếu "man cave" hay "she shed" từng được dùng để nói về những không gian dành riêng cho một cá nhân, thì "adult hideaway" rộng hơn và cũng phù hợp với lối sống hiện đại hơn. Nó không quan trọng người sử dụng là nam hay nữ, độc thân hay đã có gia đình. Điều quan trọng là ai cũng có quyền có một khoảng không gian không cần chia sẻ.

Bởi vậy, câu chuyện những người 30s bắt đầu cải tạo gác mái, tầng lửng hay những phần diện tích ít được sử dụng trong nhà không đơn thuần là câu chuyện "tận dụng thêm vài mét vuông". Đằng sau đó là một thay đổi trong cách người trưởng thành nhìn về ngôi nhà của mình: nhà không chỉ cần đủ chỗ cho cả gia đình, mà cũng cần có một chỗ đủ riêng cho từng thành viên.

Sau cùng, có lẽ điều người 30s tìm kiếm không hẳn là một căn nhà rộng hơn, mà là một căn nhà hiểu mình hơn. Hiểu rằng sau một ngày làm việc, chăm con, lo toan đủ thứ, đôi khi điều cần nhất không phải thêm một phòng chức năng, mà là một nơi để đóng cửa lại, thở một hơi thật sâu và tạm thời không phải đáp ứng bất kỳ ai.

Và đôi khi, "căn phòng cho riêng mình" ấy không cần nằm ở một nơi thật xa. Nó có thể ở ngay trên đầu - trong một căn gác mái từng bị bỏ quên, nay được biến thành góc trốn nhỏ dành cho người lớn.

Nguồn: Xiaohongshu