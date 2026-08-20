Nhà mái Nhật 9x20m có lợi thế lớn về diện tích khi sở hữu mặt bằng rộng khoảng 180m², phù hợp với những gia đình muốn xây dựng không gian sống thoáng, tiện nghi và có sân vườn. Kiểu mái Nhật thường có độ dốc vừa phải, các khối mái mở rộng và xếp lớp hài hòa, tạo vẻ đẹp cân đối, thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ.

Với mặt tiền 9m, gia chủ có thể bố trí sảnh chính, hệ cửa kính lớn, phòng khách và các không gian sinh hoạt liên kết với sân vườn.

Trong khi đó, chiều sâu 20m cho phép phân chia công năng linh hoạt, gồm phòng khách, bếp - ăn, 2-4 phòng ngủ, phòng thờ và các khu vực phụ trợ. Phần diện tích phía trước hoặc bên hông có thể dành cho gara, sân chơi, tiểu cảnh và cây xanh. Nhà mái Nhật 9x20m có thể xây 1 hoặc 2 tầng tùy nhu cầu sử dụng và ngân sách của gia chủ.

Cách tính chi phí xây nhà mái Nhật 9x20m

Công thức cơ bản thường áp dụng tính chi phí xây nhà là:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá xây dựng/m².

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn các tầng, phần móng, mái theo hệ số quy đổi. Móng băng thường tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc dao động từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 9x20m, không xây toàn bộ diện tích, chỉ xây 140m², lựa chọn móng băng và mái Nhật, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 140 x 100% = 140m²

Diện tích móng: 140 x 50% = 70m²

Diện tích mái Nhật: 140 x 70% = 98m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 308m²

Xây nhà mái Nhật 9x20m khoảng bao nhiêu tiền?

Trên thị trường hiện nay, đơn giá xây phần thô và nhân công hoàn thiện phổ biến khoảng 3,3 - 4,3 triệu đồng/m², đơn giá xây trọn gói dao động từ 5 - 8 triệu đồng/m², tùy vật tư và mức độ hoàn thiện.

Với đơn giá xây phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 9x20m ước tính:

308m² x 3,5 triệu đồng/m² = 1,078 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 9x20m ước tính:

308m² x 8 triệu đồng/m² = 2,464 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 9x20m không có con số cố định. Nếu xây 1 tầng diện tích khoảng 120-150m², chi phí dao động 1 - 2,5 tỷ đồng, tùy theo đơn giá, hình thức xây dựng, nguyên vật liệu...