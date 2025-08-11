Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

11-08-2025 - 08:57 AM | Xã hội

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Cao nguyên Genting, Malaysia giữa xe chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Toàn bộ hành khách đều an toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10-8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và 2 xe ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Xe buýt được cho là đã mất lái, tông vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả 3 phương tiện trượt khỏi làn đường.

Theo cảnh sát, tài xế xe buýt bị thương nhẹ trong khi toàn bộ hành khách, bao gồm 20 người Việt Nam và một hướng dẫn viên, du lịch đều an toàn. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) tại bang Pahang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Theo người phát ngôn JBPM, xe buýt đang trên hành trình từ điểm du lịch Cao nguyên Genting đến Động Batu ở bang Selangor.

Theo D,Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ Nổi bật

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt Nổi bật

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa

08:43 , 11/08/2025
Cận cảnh con tàu hoang nghìn tấn vừa được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo

Cận cảnh con tàu hoang nghìn tấn vừa được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo

07:39 , 11/08/2025
Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An

Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An

07:34 , 11/08/2025
Tình hình mưa dông ở miền Bắc hôm nay

Tình hình mưa dông ở miền Bắc hôm nay

07:18 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên