Xe điện bay của Trung Quốc gặp sự cố không ngờ: 2 phương tiện đâm nhau trên không, bốc cháy dữ dội, công nghệ có thực sự đỉnh cao?

Trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Trường Xuân tại đông bắc Trung Quốc, hai chiếc “ô tô bay” điện đã va chạm trên không, khiến một người bị thương nhẹ. Sự cố đã đặt ra nhiều câu hỏi về độ an toàn của phương tiện giao thông tương lai này.

Sự cố xảy ra khi hai chiếc eVTOL (máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng) của Xpeng Aeroht - công ty con chuyên phát triển ô tô bay của hãng xe điện nổi tiếng Xpeng, đang luyện tập bay đội hình. Theo thông báo từ công ty, nguyên nhân là do khoảng cách giữa hai phương tiện không đủ an toàn, dẫn đến va chạm giữa không trung.

“Một chiếc đã hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại bốc cháy do bị hư hại phần thân máy,” đại diện Xpeng Aeroht cho biết. Video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói bốc lên nghi ngút, cùng hình ảnh xe cứu hỏa và xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ khu vực đã được lực lượng chức năng phong tỏa ngay sau sự cố.

2 xe điện bay trước khi gặp sự cố.

CNN và truyền thông địa phương đưa tin, người bị thương là một trong hai người điều khiển phương tiện, chỉ bị chấn thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định.

Chiếc eVTOL trong vụ việc này là một trong những sản phẩm mới nhất của Xpeng Aeroht. Với khả năng bay ở độ cao từ 300 đến 500 mét, mỗi lần sạc cho phép thực hiện từ 5 đến 6 chuyến bay. Cabin được thiết kế góc nhìn toàn cảnh 270 độ, điều khiển chỉ bằng một cần gạt duy nhất và có giá bán lên tới khoảng 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 281.000 USD). Công ty cho biết đã nhận được hơn 4.000 đơn đặt hàng.

Không dừng lại ở đó, Xpeng Aeroht còn nổi bật với mẫu “Land Aircraft Carrier” - phương tiện mặt đất 6 bánh có thể mang theo một chiếc eVTOL tháo rời phía sau. Tháng 10 năm ngoái, công ty bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô bay theo mô-đun tại Quảng Châu, dự kiến hoàn thành cuối năm nay và bắt đầu giao hàng đại trà từ năm 2026.

Một trong hai phương tiện bốc cháy sau khi va chạm.

Ngày 11/9 vừa qua, dòng máy bay này cũng đã được cấp phép bay thử tại UAE, cho thấy tham vọng toàn cầu hóa sản phẩm.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển “kinh tế tầm thấp” - lĩnh vực bao gồm drones, taxi bay và dịch vụ bay dưới độ cao 3.000 mét. Từ năm ngoái, thuật ngữ này đã chính thức được đưa vào báo cáo công tác thường niên của Chính phủ Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của nó như một động lực tăng trưởng mới.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Trung Quốc hiện có hơn 2.000 nhà sản xuất thiết bị bay không người lái và hơn 20.000 công ty vận hành UAV, với các ứng dụng đa dạng từ giao hàng, vận chuyển y tế đến giám sát đô thị. Nhiều thành phố đã triển khai thí điểm dịch vụ giao đồ ăn, thuốc men và bưu kiện bằng drone.

Tuy nhiên, sự cố ở Trường Xuân là lời nhắc nhở rằng công nghệ dù tiên tiến đến đâu vẫn phải đối mặt với bài toán an toàn. Khi các eVTOL đang ngày càng được kỳ vọng sẽ thay đổi giao thông đô thị, thì những vụ việc như thế này khiến dư luận không khỏi lo ngại: Liệu ô tô bay sẽ trở thành giải pháp tương lai, hay chỉ là một "trò mạo hiểm trên không"?

Tham khảo Intersting Engineering﻿